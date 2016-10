App-Review: Die Legende des Skyfish Tam Hanna

App-Review: Die Legende des Skyfish Androidmag.de 5

In diesem Draufsicht-Adventure schl├╝pfst du in die Rolle einer Frau, die ein Unterwasser-Imperium vor einem ├╝blen Herrscher besch├╝tzen muss. (2,99 Euro, ohne In-App-K├Ąufe)

Was auf den ersten Blick wie ein gew├Âhnliches Spiel im Stil von Super Mario aussieht, gewinnt durch die Ausstattung deines Alter Egos an Besonderheit. Die ganz in Rot gekleidete Protagonistin nutzt n├Ąmlich statt diverser Schusswaffen eine Angel.

Angle dich weiter!

Du steuerst die Sch├Âne ├╝ber ein eingeblendetes Steuerkreuz. Von Zeit zu Zeit kommst du an Orte, an denen es per pedes nicht weitergeht. In diesem Fall greifst du auf die Angel zur├╝ck. Du kannst dich an einem entfernten Objekt festbinden, um normalerweise unpassierbar Gebiete (etwa Wasser) zu erreichen.

W├Ąhrend du in den ersten Levels nur heruml├Ąufst, wird der Einsatz in sp├Ąteren Missionen haariger. So gibt es immer wieder b├Âsartige Gegner, die deine Lebensenergie bei Kontakt rapide reduzieren. Zur Behebung dieses Problems kannst du sie mit einem Schwert verpr├╝geln. Auch hier spielt die Angel eine Rolle. So kannst du etwa einen hinter einem Hindernis lauernden Gegner mit der Angel aus seinem Versteck ziehen.

Umfangreiches Leveldesign

Die Grafik des Spiels wurde komplett mit der Hand gestaltet, die einzelnen Levels sind gro├čteils beeindruckend animiert. Dies sollte dich allerdings nicht dar├╝ber hinwegt├Ąuschen, dass der Entwickler beim Design der mehr als drei Dutzend Missionen sowohl Liebe zum Detail als auch eine geh├Ârige Portion B├Âsartigkeit eingebracht hat. Manche Passagen sind richtig knifflig. Die Sprachausgabe ist komplett in Englisch gehalten, immerhin gibt es deutsche Untertitel. In-App-K├Ąufe sucht man in diesem Game vergebens.

Fazit

Freunde klassischer Jump-and Run-Adventures werden mit ÔÇ×Die Legende des SkyfishÔÇť ihre helle Freude haben. Dank des Kaufpreises von drei Euro konnte sich der Entwickler komplett auf das Spieldesign konzentrieren und musste keine ├ärgernisse, Energiesysteme oder sonstige Gemeinheiten einbauen. Das verdient die Bestwertung.