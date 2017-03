App-Review: Minecraft: Story Mode Heiko Bauer

App-Review: Minecraft: Story Mode Androidmag.de 5

Seit Jahren erfreuen sich tausende Spieler an der offenen Welt von Minecraft und der Vielzahl an Bau-Möglichkeiten. Mit dem Story-Modus bekommt das Spiel nun eine Geschichte. (kostenlos, mäßige In-App-Käufe)

Den traditionellen Baumodus gibt es hier nicht, dafür eine Sequenz von sogenannten Quick-Time-Events, in denen Sie bestimmte Aktionen ausführen müssen, etwa nach unten wischen, um einem Angriff auszuweichen.

Ihre Heldin, genannt Jesse, nimmt mit ihren Freunden an einem Bauwettbewerb teil und gewinnt den ersten Preis, die Teilnahme an einer sehr bekannten Veranstaltung namens EnderCon. Auf dieser versucht ein machtgieriger Wissenschaftler, sich das Ansehen der Minecraft-Welt zu sichern. Leider läuft nicht alles nach Plan, und in der Folge bedroht ein gefährliches Monster die Welt. Natürlich können nur Jesse und Ihre Freunde diese vor dem Untergang bewahren.

Fazit

Wer auf eine gute Story und Quick-Time-Events steht, findet in Minecraft Story Mode ein spannendes Abenteuer.