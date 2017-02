App-Review: Sky Dancer Hartmut Schumacher

App-Review: Sky Dancer Androidmag.de 4

„Wilde Sprünge auf einem atemberaubend schönen Planeten“ verspricht das Spiel „Sky Dancer“. (kostenlos, mit mäßigen In-App-Käufen)

„Sky Dancer“ gehört unverkennbar ins Genre der Plattformspiele – und zwar in die Unterkategorie „Endless Runner“. Sie rennen in dem Spiel also auf einem engen Felspfad, weichen einigen Hindernissen aus, überspringen andere Hindernisse und sammeln bei alldem Münzen auf. Der Erfolg in diesem Spiel bemisst sich daran, wie weit Sie kommen, bevor Sie abstürzen.

Die Besonderheit bei Sky Dancer besteht darin, dass der Pfad des Öfteren unterbrochen wird. Sie müssen rechtzeitig vor seinem Ende abspringen, um auf einem weit darunter liegenden Pfad weiterrennen zu können. Während Sie durch die Luft segeln, müssen Sie vorsichtig Ihre Richtung korrigieren, wenn Sie tatsächlich auf diesem Pfad landen möchten.

Die Grafik des Spiels ist nicht besonders detailreich. Das fällt aber nicht unangenehm auf, denn sie weiß dennoch zu gefallen.

Mit den aufgesammelten Münzen können Sie weitere Spielfiguren freischalten. Wenn Ihnen das nicht schnell genug geht, dann haben Sie die Möglichkeit, echtes Geld auszugeben, um zusätzliche Münzen zu erwerben.

Ergänzt wird das Grundprinzip des Spiels durch einige Aufgaben, die Sie erledigen können. Dabei geht es beispielsweise darum, eine Minute lang zu überlegen, eine perfekte Landung hinzulegen oder eine bestimmte Punktzahl in einer Runde zu erreichen.

Der Haken bei diesem Spiel liegt darin, dass es trotz dieser Aufgaben nicht besonders abwechslungsreich ist. Hauptsächlich geeignet ist Sky Dancer daher für Spieler, die Freude haben an einem eher meditativen Spielgeschehen (untermalt von dazu passender Sphärenmusik). Alle anderen Spieler können zwar ebenfalls Spaß mit Sky Dancer haben, wahrscheinlich aber nur eine relativ kurze Zeit lang.

Fazit

Für Fans von „Endless Runner“-Spielen ist Sky Dancer auf jeden Fall einen Blick wert. Nicht jeder jedoch, der einen Blick riskiert, wird langfristig dabeibleiben.