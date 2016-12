App-Review: Space Marshals 2 Johannes Gehrling

App-Review: Space Marshals 2 Androidmag.de 5

Western trifft auf Science-Fiction: Dieser Top-Down-Shooter macht richtig Laune und ist obendrein auch noch völlig kostenlos zu haben! (kostenlos, erweiternde In-App-Käufe)

Der schwedische Entwickler Pixelbite ist für tolle Mobile-Games zum fairen Preis bekannt. Mit Space Marshals 2, dem zweiten Teil der Serie, gibt es neues Futter für Shooter-, Western- und Science-Fiction-Fans – wir haben den neuen Ableger getestet.

Shooter oder Stealth: Du entscheidest!

Ganz im Zeichen von Cowboys & Aliens findest du dich in Space Marshals 2 auf einem fremden Planeten wieder, den du – ausgerüstet mit futuristischen Waffen und reichlich Munition – von Weltraum-Kriminellen zu befreien versuchst. Dabei kannst du entweder offensiv vorgehen und dich mit großem Getöse in wilde Schießereien stürzen oder aber du machst einen auf Sam Fisher und schleichst dich in bester Stealth-Manier an die Bösewichte heran und machst sie unbemerkt kalt – so oder so, die zahlreichen Gegner musst du aus dem Weg schaffen.

Unterwegs nutzt du die Gegenstände in deiner Umgebung, um von dir abzulenken und sammelst Waffen, Munition, Lebensenergie und Co. ein. Wie bei einem Top-Down-Shooter üblich, betrachtest du das Geschehen aus der Vogelperspektive – die Steuerung findet direkt auf dem Touchscreen oder mit einem Gamepad statt, tatsächlich funktioniert beides sehr gut.

Um den Entwickler zu unterstützen wird ein einmaliger In-App-Kauf für 5,99 Euro angeboten, der die Werbung entfernt und besondere Belohnungen und einen Automaten freischaltet – das ist aber alles optional und absolut nicht nötig, um das Spiel richtig zocken zu können.

Fazit

Tolle Grafik, eine mitreißende Story und die uneingeschränkte Spielbarkeit, ohne auch nur einen Cent ausgeben zu müssen, machen Space Marshals 2 zu einem echten Play Store-Geheimtipp. Schließ dein Smartphone oder Tablet einfach an einen großen Bildschirm an, verbinde einen Bluetooth-Controller und schon hast du ein vollwertiges Konsolenspiel zum Nulltarif, das auch noch richtig Spaß macht!