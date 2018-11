Drei Spiel-Empfehlungen aus unserer Redaktion

Die Welt der Computerspiele findet im heutigen Zeitalter längst nicht mehr nur auf extra dafür ausgelegten Spielekonsolen oder auf dem Computer statt. Mittlerweile ist nämlich insbesondere die Mobilfunkbranche mit ihren Smartphones und Tablet-PCs auch ein großer Bestandteil der Computerspiele-Welt. Die Liste an passenden Spielen, die es in der Regel sowohl für Android- als auch iOS-Smartphones gibt, ist derart lang, dass man sich in den dafür ausgelegten Appstores kaum noch zurechtfindet. Dies reicht von den angesprochenen „kleineren“ Spielen für zwischendurch, zum Beispiel diverse Puzzle-Games im Tetris-Stil, über Casino-Apps für Android bis hin zu sehr aufwendigen Titeln, die in ihrer Umsetzung fast schon dem Spielerlebnis auf dem Computer oder auf der Konsole nahe kommen. Wir wollen uns in diesem Artikel konkret mit der Frage beschäftigen, was im Jahr 2018, welches sich langsam dem Ende zuneigt, die besten Android-Games waren. Wichtig hierbei ist zu erwähnen, dass wir auf Games aus verschiedenen Bereichen eingehen, sodass wir nicht nur High-End-Android-Games, sondern auch kleinere Games, die sich zum Beispiel im Bereich „Geschicklichkeit und Puzzle“ ansiedeln, aufgreifen.

Platz Nummer 1: PUBG Mobile



Wer ein begeisterter Spieler ist, ganz gleich, ob auf dem Android Smartphone oder auf dem Computer, wird garantiert schon etwas von dem Spiel „PUBG“ gehört haben. Das Kürzel PUBG steht ausgesprochen für „Players Unknown Battleground“ und hat vor allem im Vorjahr 2017 rasant an Aufmerksamkeit gewonnen. Begonnen hat bei PUBG alles mit der Entwicklung eines Spiels, welches sich auf die sogenannte „Battle Royal Engine“ beziehen sollte. Dabei handelt es sich um eine Art Basis für die Entwicklung von Games, die es den Entwicklern und Herstellern erlaubt, sehr atemberaubende Multiplayer-Games zu entwickeln, in teils sehr großen frei begehbaren Welten. Genau dies trifft auch auf PUBG zu. Bei PUBG hat man grundsätzlich verschiedene Game-Modis, sodass man entweder auf einer Karte alleine um das Überleben kämpft, gegen bis zu 99 Spieler, oder das Ganze findet in kleineren Teams statt, ebenfalls dann gegen viele andere Teams.

Zu Beginn sucht man sich selbst einen Absprung-Punkt auf der Map aus und muss dann Häuser und Bereiche erkunden, um dort Ausrüstung wie Waffen, Granaten, Helme und Co zu finden. Je besser ein Spieler ausgerüstet ist, desto mehr Chancen hat er natürlich, lange in der jeweiligen Spiele-Partie zu überleben. Kennt er sich zudem noch gut mit der Map aus, so sind die Chancen da, dass man auch als alleiniger Spieler die Runde gewinnt. Interessant ist hierbei zu erwähnen, dass sich die Spielkarte im Verlauf der Runde verkleinert und praktisch die Spieler dazu zwingt, sich nach und nach mehr aufeinander zuzubewegen. Anderenfalls würden die Runden vermutlich nie enden. Um einen richtigen Eindruck des Spiels zu bekommen, sollte man es am besten selbst einmal ausprobieren. PUBG ist garantiert nicht umsonst eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele überhaupt. Mit der Portierung des Games für die mobilen Endgeräte ist die Beliebtheit nochmals ein ganzes Stück angewachsen. PUBG Mobile gibt es kostenlos im Google Play Store. Es läuft auf den meisten aktuellen Android Smartphones und Tablets, genauere technische Voraussetzungen entnehmen Sie am besten den Informationen im Google Play Store.

Platz Nummer 2: Alto’s Adventure

Für den zweiten Platz der beliebtesten Android Games 2018 haben wir uns aus unserer Redaktion für Alto’s Adventure entscheiden. Alto’s Adventure hat vor allem in den letzten Monaten sehr stark an Beliebtheit im Google Play Store gewonnen und ist definitiv eines der interessantesten Android-Games im Jahr 2018. Im Unterschied zu dem vorangegangenen Game auf Platz 1, könnte Alto’s Adventure gegenüber einem Battle Royal Engine Titel wie PUBG fast nicht unterschiedlicher sein. Bei Alto’s Adventure handelt es sich kurz gesagt um ein Snowboard-Spiel. Allerdings reicht dies bei Weitem nicht aus, um das Spiel gut zu genug zu beschreiben. Alto’s Adventure findet mehr oder weniger in einer 2D-Karte statt, die allerdings gelegentlich auch 3D-Inhalte mit einbringt. Man fährt mit einem ausgewählten Charakter Berge herunter, überwindet Hindernisse, führt Tricks aus und entdeckt dabei noch eine ganze Menge weitere interessante Geheimnisse. Das Spiel sorgt durch verschiedene Elemente wie zum Beispiel einen Speed-Bost und höhere Sprungkraft für stetigen Spielspaß.

Man bekommt diese Fähigkeiten während des Fahrens selbst, indem man zum Beispiel einen Trick korrekt ausführt und ein gefährliches Hindernis sauber überspringt. Hat man dies erfolgreich absolviert, bekommt man diverse Superkräfte, die jedoch dann wieder verschwinden, wenn man einen Fehler im Spiel macht. Das Gute dabei ist, dass sich das Spiel mit einer recht starken Dynamik zeigt, sodass man die Spielewelten sowohl sehr fortgeschritten abfahren kann oder aber eher gemütlich. Man ist nicht darauf angewiesen, stetig wilde Tricks auszuführen. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt von Alto’s Adventure, der das Game letzten Endes auch so interessant macht, ist die Szenerie. Das Spiel lebt stark von den fast schon künstlerisch und mystisch gestalteten Welten. So fährt man in einigen Momenten zum Beispiel Berge bei Nacht hinunter, während man im Hintergrund einen tollen malerischen Nachthimmel vorfindet. Ebenso sind der Soundtrack und die Spielmusik von Alto’s Adventure zu erwähnen, denn diese wurden sehr gut ausgewählt und runden das gesamte Spielerlebnis hervorragend ab. Angefangen von der tollen „One-Touch-Steuerung“, die das Spiel auch für unterwegs, zum Beispiel im Bus oder in der Bahn, sehr gut dastehen lässt, über die Szenerie bis hin zur Musik, haben die Entwickler von Alto’s Adventure alles richtig gemacht. Alto’s Adventure gibt es kostenlos im Google Play Store. Allerdings bietet das Game, wie viele andere auch, In-App-Käufe an, an denen man sich allerdings nicht bedienen muss. Auch ohne In-App-Käufe lässt sich Alto’s Adventure super spielen.

Platz Nummer 3: Hot Shot Casino Games – 777 Slots



Auf dem dritten Platz haben wir an dieser Stelle ein etwas anderes Game platziert, jedenfalls verglichen zu den ersten beiden vorgestellten Titeln. Bei Hot Shot Casino Games – 777 handelt es sich, wie es der Name auch schon vermuten lässt, um ein für Android entwickeltes Casino-Game, welches es kostenlos im Google Play Store gibt.

Doch warum ist Hot Shot Casino Games – 777 Slots nun besser als andere Casino-Games?

Man muss zugeben, gerade in der Kategorie „Casino und Glücksspiel“ gibt es im Appstore von Android eine derart große Auswahl, dass man davon fast schon erschlagen wird. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass es in allen Casino-Games, die für mobile Devices verfügbar sind, nicht um Echtgeld geht. Sprich, man setzt weder sein eigenes Geld ein, noch kann man echtes Geld gewinnen. Dies ist wichtig zu erwähnen, da der Reiz des Spiels hier von etwas anderem ausgeht als dem reinen Geld-Gewinn, der bei echten Casino-Spielen ja nun einmal meist eine große Rolle spielt. Bei Hot Shot’s Casino Slots Online handelt es sich also um ein kostenloses Casino Game für Android, welches insgesamt fünf kostenlose Slot-Maschinen innerhalb des Games zur Verfügung stellt. Es lassen sich noch weitere Slot-Maschinen per In-App-Kauf freischalten, jedoch haben es auch schon die fünf freien Slot-Varianten in sich. Um hier einmal ein paar Namen zu nennen, so bietet das Game Slot-Maschinen an wie zum Beispiel Free Monopoly Slots!, Sizzling Hot Shot Blazing 7s, Godfather, Super Rise of Ra, Clue und noch viele weitere Maschinen. Wer sich auch im echten Leben etwas besser mit Slot-Automaten auskennt, wird feststellen, dass es sich hierbei tatsächlich um Slot-Maschinen handelt, die man auch in echten Casinos vorfindet. Genau hier liegt vermutlich auch der größte Pluspunkt, den das Game mit sich bringt. Denn die jeweiligen Slot-Maschinen sind sehr hochwertig und realitätsnah gestaltet und vermitteln dem Spieler ein besonders reales Slot-Erlebnis, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit jener der echten Slot-Maschinen vor Ort sehr ähnlich ist. Wer also gerne in Casinos an Slot-Maschinen gespielt hat und das Erlebnis auch unterwegs und für zwischendurch haben möchte, sollte einen Blick im Google Playstore auf Hot Shot Casino Games – 777 Slots werfen.