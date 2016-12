App-Review: Microsoft Solitaire Collection Tam Hanna

App-Review: Microsoft Solitaire Collection Androidmag.de 5

Microsoft hatte das Kartenspiel Solitaire ursprünglich als Maus-Trainings-Programm eingeführt. Nun inspirierte der immense Erfolg als Spiel Satya Na Della’s Mannen dazu, auch unter Android mitzuspielen. (kostenlos, mit erweiternden In-App-Käufen)

Nach dem Start siehst du einen grafisch anspruchsvoll gestalteten Startbildschirm, in dem du aus einer von fünf verschiedenen Spielvarianten wählen darfst.

Karten im Freiflug

Neben dem klassischen, als Klondike bezeichneten Solitär bringt die App auch weitere Kartenspielvarianten – darunter auch das legendäre Spider-Solitaire. Das eigentliche Hantieren mit den Karten verhält sich ganz wie am Desktop. Du tippst eine Karte an, um sie per Drag and Drop an den neuen Ablageort zu bringen. Microsoft untermalt dies mit durchaus netten synthetischen Sounds, die auch nach einigen Spielminuten nicht allzu langweilig werden.

Falls du dich am linearen Zocken sattgespielt hast, kannst du dein Glück auch an den Tagesherausforderungen versuchen. Es handelt sich dabei um spezielle, von Microsoft-Spieldesignern optimierte Ausgangssituationen, die für besonders schwierige Solitärpartien sorgen sollen. Für bestandene Herausforderungen gibt es Punkte, die du in Verdienstabzeichen umwandeln kannst.

Premiumversion zeitweise kostenlos

Wer die im Play Store verfügbare Basisversion jetzt herunterlädt, bekommt von Microsoft die Premiumvariante für einen Monat geschenkt. Darin verdienst du schneller Punkte, und wirst zudem von Werbeeinblendungen verschont. Noch ist indes nicht klar, wie viel diese Funktion auf Dauer kosten wird.

Fazit

Microsofts Solitärkollektion zeichnet sich unter anderem durch die Möglichkeit aus, Punkte für die Xbox-Version des Spiels zu sammeln. Schon aus diesem Grund hat das kostenlose Game gegenüber klassischen Android-Spielen einen Vorsprung. Wer schon immer von Solitär am Handy geträumt hat, muss dieses Spiel installieren.