App-Review: Monopoly Androidmag.de 5

Wer bekommt die Schlossallee? Und wer wandert direkt ins Gefängnis? Monopoly bringt Familien und Freunde seit Jahren an einen Tisch zusammen, das Spiel gilt als einer der Klassiker am Brettspielsektor. (1,99, erweiternde In-App Käufe)



Kein Wunder, dass es auch eine digitale Version des Originals gibt. Die ist vor allem für Tablets gedacht, immerhin spielt es sich auf einem großen Bildschirm deutlich leichter. Drei Schwierigkeitsstufen stehen zur Auswahl, verschiedene Spielumgebungen und Regelanpassungen halten die Langzeitmotivation hoch. Gewürfelt wird direkt am Mobilgerät, das geht einfach durch die Runde und wird einmal kräftig durchgeschüttelt. Das Spiel selbst ist intuitiv umgesetzt, das Bauen von Hotels geht mit einigen wenigen Tipps auf das Display von der Hand. Verschiedene Ereignisfelder bringen ein wenig Abwechslung in die Runde und sorgen dafür, dass es am Weihnachtstisch alles andere als besinnlich abläuft.

Fazit

Electronic Arts hat den Brettspielklassiker sehr gut für Smartphones und Tablets umgesetzt. Dass immer zugunsten der KI gespielt wird, wie viele Nutzer berichten, mag wohl eine eher subjektive Einschätzung sein. Der Preis geht in Ordnung.