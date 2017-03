App-Review: Escape The Ghost Town 4 Hartmut Schumacher

App-Review: Escape The Ghost Town 4 Androidmag.de 4.5

„Erstaunliche Rätsel an zehn herausfordernden Orten“ verspricht das Spiel „Escape The Ghost Town 4“. Und zwar nicht zu Unrecht. (kostenlos, mit In-App-Kauf zum Entfernen von Werbung)

Der Name des Spiels lässt es ja schon vermuten: „Escape The Ghost Town 4“ gehört in das Genre der Escape-Spiele. Bei diesen Spielen geht es darum, aus einem Raum oder von einem Ort, an dem man gefangen ist, zu entkommen.

„Escape The Ghost Town 4“ bietet gleich zehn solcher Orte. Konkret sieht das Spielgeschehen folgendermaßen aus: Sie tippen ähnlich wie bei einem Wimmelbild auf die verschiedenen Gegenstände der Szenerie, um herauszufinden, welche von ihnen Sie verwenden dürfen. Anschließend überlegen Sie sich, wie Sie die einzelnen Gegenstände in welcher Reihenfolge miteinander kombinieren können, um zu Ihrem Ziel zu gelangen.

Im ersten Rätsel müssen Sie beispielsweise geschützt durch einen dicken Handschuh eine Glasscheibe zerschlagen, eine der entstehenden Scherben verwenden, um von einem Wollknäuel einen Faden abzuschneiden, dann diesen Faden mit einer Büroklammer zu einer improvisierten Angel verbinden – um schließlich mit dieser Angel nach einem Schlüssel zwischen zwei Dielenbrettern zu fischen.

Wenn Ihnen derartiges Um-die-Ecke-Denken unterhaltsam erscheint, dann ist „Escape The Ghost Town 4“ auf jeden Fall ein empfehlenswertes Spiel für Sie. Andernfalls eher nicht.

Nicht immer ist es einfach, den Gedankengängen der Spieleentwickler zu folgen. Und so kommt man schnell auf die Idee, nachzuschauen, ob nicht irgendwo im Internet Lösungshinweise zu finden sind. Das allerdings können Sie sich sparen. Denn Sie können direkt aus dem Spiel heraus Videos abrufen, die die Lösungswege der zehn Rätsel demonstrieren.

Das Spiel blendet am unteren Bildschirmrand recht unauffällig Werbung ein. Relativ oft erscheinen aber auch bildschirmfüllende Anzeigen. Für bescheidene 0,59 Euro lassen sich die Anzeigen ausschalten.

Fazit

Wer gerne knobelt und dabei um die Ecke denkt, der ist mit dem Spiel „Escape The Ghost Town 4“ bestens bedient.

