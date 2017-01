App-Review: Mysterium Hartmut Schumacher

App-Review: Mysterium Androidmag.de 4

Ist die Smartphone-Umsetzung des Brettspiels „Mysterium“ genauso reizvoll wie ihr Vorbild? (6,99 Euro, mit erweiternden In-App-Käufen)

Sie haben wenig Zeit? Dann sagt der Satz „Cluedo mit Geistern und Spiritisten“ fast alles aus, was Sie über das Spiel „Mysterium“ wissen müssen.

Sie haben es gar nicht so extrem eilig? In Ordnung: In dem Brettspiel „Mysterium“ (und in der gleichnamigen Smartphone-Umsetzung) geht es ebenso wie bei „Cluedo“ darum, einen Mordfall aufzuklären – also den Täter, die Mordwaffe und den Tatort herauszufinden.

Die Besonderheit von Mysterium besteht darin, dass es sich bei den Ermittlern um Spiritisten handelt, also um Geisterbeschwörer. Und diese Spiritisten erhalten Hinweise vom Geist des Ermordeten – in Form von Visionen, oder etwas bodenständiger: in Form von Kärtchen, auf denen Personen und Situationen abgebildet sind.

Das Interpretieren dieser Visionen ist der amüsanteste Aspekt des Spiels. Intuition und Raten führen hier häufiger zum Erfolg als reine Logik.

Mysterium bietet mehrere Wahlmöglichkeiten: Sie können in dem Spiel entweder die Rolle eines Spiritisten oder die des Geistes einnehmen. Darüber hinaus ist es möglich, entweder alleine zu spielen oder aber online gegen andere Spieler anzutreten. Bei der Einzelspielervariante kümmert sich das Smartphone um die Züge der anderen Spieler.

Preiswürdiges Spielprinzip

Das Brettspiel Mysterium hat zu Recht mehrere Preise gewonnen. Und auch die Smartphone-Umsetzung weiß prinzipiell zu gefallen. Allerdings geht bei dieser digitalen Version derjenige Reiz des Spiels verloren, der darin besteht, die Mitspieler beim Interpretieren der Visionen zu beobachten – und hinterher mit ihnen über ihre erfolgreichen oder erfolglosen Deutungen zu diskutieren.

Prinzipiell lässt sich Mysterium ohne weitere Kosten spielen und belästigt den Spieler auch nicht mit Werbung. Es ist aber möglich, weitere Visionskärtchen und vor allem weitere Mordfälle hinzuzukaufen.

Fazit

Mysterium ist eine gelungene Umsetzung eines originellen Brettspiels – das allerdings nicht unbedingt ideal für eine solche Umsetzung geeignet ist.