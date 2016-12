App-Review: SIM – Sara Is Missing Hartmut Schumacher

Androidmag.de 4.5

Zart besaitet sein darfst du nicht, wenn du das Spiel „SIM – Sara Is Missing“ installieren möchtest. (kostenlos, ohne In-App-Käufe)

In dem Spiel „SIM – Sara Is Missing“ findest du ein Smartphone. Während du dich mit diesem Gerät beschäftigst, um herauszubekommen, wem es gehört, musst du feststellen, dass seine Besitzerin Sara anscheinend verschwunden ist.

Deiner hilfreichen Natur folgend, versuchst du herauszufinden, was mit ihr geschehen ist – um sie gegebenenfalls retten zu können. Das erledigst du, indem du dir den Inhalt ihres Smartphones anschaust. Du stöberst also unter anderem durch ihr Adressbuch, ihre Anrufliste, ihre Notizen, ihren Posteingang sowie ihre Foto- und Videoalben. Und kannst auch mit einigen von Saras Bekannten chatten (in englischer Sprache). Unterstützung findest du bei der digitalen Assistentin Iris, die auf dem Smartphone ihren Dienst verrichtet.

Die Bedienungsoberfläche von SIM ähnelt naheliegenderweise weitgehend der eines Smartphones. Du wirst in dem Spiel tatsächlich beinahe das Gefühl haben, das Smartphone eines fremden Menschen zu durchsuchen. Ob dir das ein „voyeuristisches Vergnügen“ bereitet, wie es der Hersteller des Spiels verspricht, das vermögen wir nicht zu beurteilen.

Horror für Zwölfjährige

Zu den Dingen, die du herausfindest, gehört die Tatsache, dass Sara sich mit parapsychologischen Phänomenen beschäftigt – und sich auch für Hexenkulte interessiert. Ohne allzu viel von der Handlung verraten zu wollen: Die Geschehnisse begeben sich schnell in gewalttätige und blutige Gefilde, die man von Horrorfilmen gewohnt ist. Die Empfehlung des Herstellers, SIM eigne sich für Spieler ab 12 Jahren, halten wir für sehr mutig. Wir würden keinem Zwölfjährigen, an dem uns etwas liegt, dieses Spiel in die Hand geben.

Fazit

Viel länger als eine Stunde dürftest du nicht benötigen, um „SIM – Sara Is Missing“ durchzuspielen. Dennoch ist SIM dank des originellen Konzepts und der kompetenten Umsetzung ein gelungenes Spiel für Anwender, die nichts gegen Horrorkost einzuwenden haben.