App-Review: Batman – The Telltale Series

Wer ein Fan von Batman ist, hat meist eine Vorliebe für Comics. Diese interaktive Geschichte hat das Potenzial zu einem echten Klassiker. (kostenlos, mit erweiternden In-App-Käufen)

Du schlüpfst – wie sollte es auch anders sein – abermals in die Rolle des geflügelten Gefährten, der in der amerikanischen Metropole Gotham City für Ordnung sorgen muss. Im ersten Einsatz bekommst du es dabei mit einer Gruppe von Bankräubern zu tun, die im Auftrag eines Mafiabosse für Unruhe sorgen.

Batman – The Telltale Series erinnert vom Aufbau her an einen Kinofilm: Du solltest das Spiel unbedingt mit Kopfhörern nutzen, um den hörenswerten (englischen) Sound nicht zu verpassen.

Die Interaktivität beschränkt sich auf Kampfszenen. Dazu werden Konturen eingeblendet, die du entweder nachwischen oder anklicken musst. Bist du dabei zu langsam, so nimmt deine Spielfigur Schaden – im schlimmsten Fall muss die jeweilige Szene von vorne beginnen.

Wirkliche Hektik kommt dabei allerdings nicht auf. Vielmehr entwickelt sich ein Gefühl der Spannung, während du die Mysterien und Machenschaften der Gothamer Politik langsam aber sicher aufdeckst: Allegorien zum aktuellen politischen Geschehen sind natürlich rein zufällig.

Crash am Tablet

„Batman – The Telltale Series“ wird – aus unerfindlichen Gründen nur für Tablets angeboten. Wir testeten das Programm auf einem hochleistungsfähigen Intel-Vierkerner mit 4K-Display: die Grafik war insbesondere im Menü pixelig. Zudem kam es zu regelmäßigen Abstürzen, die manchmal sogar das Betriebssystem mitzogen.

Die im Play Store downloadbare Version ist eine Art Demo, die nur die erste Episode enthält. Die weiteren Episoden lassen sich durch einen in App-Kauf freischalten. Die iOS Version kommt hingegen als Kaufversion für rund 5 Euro.

Fazit

„Batman – The Telltale Series“ wäre ein großartiges Spiel, gäbe es nicht die technischen Probleme. Wenn das Spiel auf deinem Tablet gut funktioniert, musst du als echter Batman-Fan dieses Spiel zwingend installieren. Auf problematischen Geräten hast du damit allerdings nur wenig Spaß.