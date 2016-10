App-Review: Arctic Trucker Simulator Tam Hanna

App-Review: Arctic Trucker Simulator Androidmag.de 4

Dieses im Zusammenspiel mit dem aus Film und Fernsehen bekannten Alex Debogorski entwickelte Spiel ist ein Muss für alle Freunde harter Trucker. (kostenlos, mit erweiternden In-App-Käufen)

In diesem Spiel bist du ein Trucker, der in der Antarktis GĂĽter ausliefern muss. Dazu steht dir am Beginn ein nicht sonderlich leistungsstarkes Fahrzeug zur VerfĂĽgung, dass du mit Upgrades und durch den Kauf eines neuen Trucks in andere Leistungsdimensionen katapultierst.

Geld verdienen!

Vor dem Upgraden steht allerdings das Heranschaffen von Spielgeld. Wer den Entwickler nicht mit einem Obolus unterstützen möchte, muss diverse Aufgaben erledigen. Diese sind im Großen und Ganzen nach dem Schema „Fracht aufladen, Fracht ausliefern“ aufgebaut.

Das Fahrverhalten der virtuellen Lastkraftwagen ist durchaus realistisch, aber nicht so kompliziert, um das Fahren für Quereinsteiger unmöglich zu machen. Nicht überraschend ist, dass der Benzinvorrat enden wollend ist. Du solltest also deine Route so planen, dass du immer wieder mal an einer Tankstelle vorbeikommst.

Brauchbare Grafik

Auch wenn „Arctic Trucker Simulator“ nicht mit „Need for Speed“ mithalten kann, die Grafik sieht akzeptabel aus, die Wettereffekte sind von brauchbarer Qualität. Zudem kannst du die Sicht frei wählen, um beispielsweise über das Heck deines Trucks zu schauen.

Auch die Steuerung geht in Ordnung. Du kannst den virtuellen Brummi entweder durch Drehen des Smartphones oder durch Antippen von eingeblendeten Steuerelementen lenken. Ärgerlich ist allerdings, dass es keine Cockpitansicht gibt – und die Draufsicht ist stellenweise verwirrend.

Fazit

„Arctic Trucker Simulator“ ist ein Spiel, dass das Fahren von Lastkraftwagen in den Mittelpunkt stellt. Wer eine Vorliebe für schwere Vehikel hat, für den ist es das Game seiner Wahl. Arcade-Action suchst du hier indes vergeblich.