App-Review: Asphalt Xtreme Tam Hanna

App-Review: Asphalt Xtreme Androidmag.de 4

Mit diesem Game wagt sich die seit jeher für elegante Grafik bekannte Asphalt-Rennspielserie erstmals in die Welt von Mario Kart und Co. (kostenlos, mit aggressiven In-App-Käufen)

Du schlüpfst in die Rolle eines waghalsigen Rennpiloten, der diverse Offroad-Fahrzeuge in mehr oder weniger halsbrecherischen Missionen von A nach B bugsieren muss. Ganz wie im klassischen „Asphalt“ finden sich am Weg Nitro-Pick-Ups, die du durch Überfahren aufsammeln und deinem Nitrovorrat hinzufügen kannst. Tust du dies brav, so kannst du nach einiger Zeit einen Geschwindigkeitsboost in Anspruch nehmen, der dein Vehikel bei korrektem Einsatz in die Spitze bringt.

Diverse Schikanen!

Neu ist, dass du es nun mit lustigen Hindernissen zu tun bekommst. So liegen auf den zu befahrenden Straßen schon mal diverse Kisten herum, die beim Überfahren deine Geschwindigkeit reduzieren. Das gilt auch für raues Gelände. In einem Fluss wird auch ein Landrover langsamer.

Richtig lustig wird es, wenn ein Fahrzeug Kontakt mit Hindernissen und Rampen aufnimmt. Bei korrekter Steuerung – Driften und korrektes Timing spielt eine große Rolle – kannst du so Stunts durchführen, die deinen Nitropegel zusätzlich aufladen und dadurch über Sieg und Niederlage entscheiden.

Gierige Monetisierung

Die exzellente Grafik müssen wir hervorheben. Das geht so weit, dass stellenweise echtes Kinofeeling aufkommt, wenn du in die Mitfahrperspektive schaltest. Leider ist Gameloft im Bereich der Monetisierung dieses Mal zu weit gegangen. Dass sich fortgeschrittene Fahrzeuge nicht leicht freispielen lassen, kennt man aus Asphalt. Dass das Game allerdings nur online funktioniert und Zugriff auf die Kontaktliste braucht, ist gelinde gesagt etwas frech.

Fazit

Asphalt Xtreme ist ein aus technischer Sicht großartiges Spiel, das durch die zu gierige Monetisierung einen Punktverlust einstecken muss. Hätte Gameloft das Spiel für 5 Dollar verkauft, wäre es ein absolutes Must have. So bleibt es ein kurzweiliges Rennspiel für zwischendurch.