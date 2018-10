FIFA 19 angespielt: An den richtigen Stellschrauben gedreht Christoph Lumetzberger

Seit mehreren Wochen14 ist es nun im Handel, das neue FIFA 19. Wir haben es in der Redaktion ausführlich getestet und kommen fast geschlossen zum selben Urteil – das Spiel wurde an genau den richtigen Stellen verbessert!

Gameplay

Zunächst ist hier natürlich das neue Gameplay zu erwähnen. EA Sports hat hier wieder alles aus den aktuellen Konsolen-Generationen herausgeholt und die ohnehin schon fast konkurrenzlose Fußballsimulation noch an vielen kleinen Punkten verbessert. Etwa im Angriff, der Torabschluss wurde individueller gestaltet. Dem Gamer steht nun die Möglichkeit frei, den Torschuss mit einem Doppeldruck der Schusstaste im richtigen Moment noch präziser und schärfer auszuführen. Sofern dies gelingt, steigt die Chance auf einen Treffer erheblich. Auch das Verteidigungsverhalten wurde verbessert, hier kommt es nun noch mehr auf die Physis der einzelnen Spieler an – und wie sie diese im Zweikampf einsetzen.

Anstoß-Modus

Der klassische und schon etwas angestaubte Anstoß-Modus wurde um mehrere unterhaltsame Möglichkeiten erweitert. Beispielsweise ist es möglich, ein Spiel quasi ohne Regeln zu spielen. Fouls werden nicht geahndet, auch nicht im Strafraum. Zudem ist jedes noch so harte Tackling dem Schiedsrichter nur ein müdes Lächeln wert. Ebenfalls Spaß hatten wir mit einem Spielmodus, wo Treffer von außerhalb des Strafraums doppelt zählten, sowie dem neu hinzugekommenen „Survival-Modus“, wo nach jedem Treffer ein Spieler der erfolgreichen Mannschaft das Feld verlassen muss. Diese Spielmodi bringen etwas Auflockerung in den Zockerabend. Speziell dann, wenn enge und umstrittene Spiele die Gemüter zuvor erhitzt haben.

Champions League ist zurück

Freuen dürfen sich die FIFA 19-Spieler auch über das Comeback der UEFA Champions League, deren Rechte sich EA Sports ebenso gesichert hat, wie die der UEFA Europa League. Die Inserts der realen Fernsehübertragungen wurden mit in das Spiel übernommen und verleihen dem Game damit den letzten Schliff.

Online

Im Online-Bereich hat sich nicht soviel neues getan, doch hier war es auch nicht nötig, das Rad neu zu erfinden. Die Seasons-Duelle machen gewohnt Spaß und die Abstufung mit insgesamt zehn Leistungsstufen ist hier beibehalten worden. In Online-Freundschaftsspielen hatten wir durch die Bank gute Server-Verbindungen und mussten nicht einen einzigen Spielabbruch erleiden. Wir spielten FIFA 19 auf der PlayStation 4.

Was uns nicht ganz so gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass bei Toren nun der gegnerische Spieler die Möglichkeit hat, die Zeitlupe zu überspringen. In mehr als 100 Seasons-Spielen schafften wir es nie, ein erzieltes Tor noch einmal anzusehen. Dies war beim Vorgänger noch besser gelöst.

Ultimate-Team

Der beliebte Ultimate Team-Spielmodus ist selbstverständlich auch im neuen FIFA 19 enthalten. Die Funktionen waren ohnehin schon sehr ausgereift und wurden somit lediglich im Detail verändert. Empfehlen können wir auch die Second-Screen-Anwendung, die FIFA Companion-App. Hier hat der Nutzer auch während seiner Konsolen-Abwesenheit stets den Überblick über das eigene Team. Die Anwendung ist kostenlos im Play Store zu beziehen.

Fazit

FIFA 19 ist keine Revolution, was ob der Tatsache der ohnehin schon guten Vorgänger niemanden wundert. Es ist jedoch eine tolle Fortsetzung des letztjährigen Titels geworden, mit vielen kleinen Änderungen an den richtigen Stellen. Der neue Anstoß-Modus gefiel uns sehr und sorgt für Abwechslung. Zudem gefiel uns die Einbindung der UEFA Champions League sowie das verbesserte Gameplay. Ein Schritt in die richtige Richtung. Daumen hoch, EA!