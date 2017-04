App-Review: Ships of Battle: Age of Pirates Hartmut Schumacher

App-Review: Ships of Battle: Age of Pirates Androidmag.de 4

Freibeuter, Frachtschiffe und Kanonen – das sind die wichtigsten Elemente des Spiels „Ships of Battle: Age of Pirates“ (kostenlos, mit mäßigen In-App-Käufen)

In dem Spiel „Ships of Battle: Age of Pirates“ schlüpfen Sie in die Rolle eines Piratenkapitäns, der sein Unwesen in der Karibik des achtzehnten Jahrhunderts treibt.

In diesem Spiel haben Sie drei Hauptaufgaben: Erstens überfallen Sie Schiffe, um deren Fracht zu erbeuten. Zweitens transportieren Sie Ihre Beute in diverse Hafenstädte, um sie dort zu verkaufen. Und drittens können Sie das Hauptquartier auf Ihrer eigenen Insel nach und nach besser ausstatten.

Der spannendste Abschnitt dabei sind die Gefechte zwischen den Schiffen. Diese Kämpfe finden nicht etwa Zug um Zug statt, sondern in Echtzeit. Das bedeutet, dass Sie durch Hissen oder Einholen von Segeln die Geschwindigkeit Ihres Schiffs verändern, am Steuerrad drehen, um sich in günstige Schusspositionen zu bringen – und schließlich mit Ihren Kanonen auf das gegnerische Schiff feuern. Untermalt wird dieses martialische Geschehen durch kinoreife Musik und durch das Gebrüll Ihrer Piraten.

Leider aber ist das Steuern und das Zielen kniffliger, als die meisten Spieler sich das wohl wünschen würden. Und auch generell ist die Bedienung des Spiels nicht ganz so leicht zu durchschauen. Wozu die nur mangelhaft eingedeutschten Texte des Tutorials und das kunterbunte Englisch-Deutsch-Mischmasch der Bedienungsoberfläche ebenfalls ihre Teile beitragen. Das sind keine unüberwindbaren Hürden, dennoch sorgen sie dafür, dass die Einarbeitungszeit in das Spiel länger ist, als es ideal wäre.

Im Laufe der Zeit können Sie Ihr Schiff reparieren und aufrüsten oder aber durch ein besseres Exemplar ersetzen, indem Sie das im Spiel erworbene Geld investieren. Wenn Ihnen dies zu mühselig ist, dann können Sie echtes Geld ausgeben, um leistungsfähigere Schiffe zu kaufen. Die Bandbreite der Preise reicht dabei von erträglichen 1,99 Euro bis hin zu nicht so ganz einsehbaren 29,99 Euro. Jeder dieser Käufe entfernt auch die Werbung, die relativ oft bildschirmfüllend eingeblendet wird.

Fazit

„Ships of Battle: Age of Pirates“ ist ein gelungener Zeitvertreib für Spieler, die sich für das Piratenszenario begeistern können und die ihre strategischen Erwägungen gerne durch Echtzeit-Action aufgelockert bekommen.