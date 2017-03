App-Review: Notfall-Hilfe Michael Derbort

App-Review: Notfall-Hilfe Androidmag.de 4

Gefahren lauern nicht nur in gewaltsamen Übergriffen, wir gefährden uns auch manchmal selbst. Diese App hilft so gut es geht. (kostenlos, erweiternde In-App-Käufe)

Auch der Körper kann uns einen gewaltigen Streich spielen. Vor allem chronisch kranke Menschen können ein Liedchen davon singen. Was macht etwa ein Diabetiker, wenn er kurz vor einem hypoglykämischen Schock steht?

Die App „Notfallhilfe“ liefert zwar keine Patentrezepte für alle denkbaren Situationen, aber sehr gute Ansätze.

Wer etwa in einer fremden Stadt unterwegs ist, findet rasch Ärzte in der Nähe und kann, wenn es wirklich brennt, auch einen Notarztwagen per Fingertipp anfordern. Dazu gibt es noch viele weitere Funktionen und Infos zu allen Fragen rund um die Gesundheit.

Fazit

Wo ist ein Arzt oder ein Krankenhaus? Dies ist, bei gesundheitlichen Notfällen, mit dieser App leicht zu beantworten!

