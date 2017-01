App-Review: Speaker Booster Pro Tam Hanna

App-Review: Speaker Booster Pro Androidmag.de 5

Wer sein Smartphone als Ghettoblaster-Ersatz benutzt, braucht immer ein Mehr an Lautstärke. Dieses Programm nutzt Methoden aus der digitalen Signalverarbeitung, um dieses Mehr herauszuholen. (kostenlos, ohne In-App-Käufe)

Das Benutzerinterface von Speaker Booster Pro ist einfach gehalten. Neben einem runden Regler zur Einstellung der Lautstärke finden Sie einen Schieber, der die Stärke der (durch Berechnung entstehenden) zusätzlichen Lautstärke festlegt. Ziehen Sie diesen nach rechts, gibt das Programm Vollgas – das Ziehen nach links sorgt für behutsame Vorgehensweise.

Weiter unten gibt es noch drei Buttons, mit denen Sie Profile aktivieren können: Der erste Knopf aktiviert einen Mediaplayer, der das Wiedergeben von MP3s zur Überprüfung der gewählten Einstellung ermöglicht.

Eine Frage der Qualität

Eine Erhöhung der Lautstärke auf Basis von digitalen Signalen geht im allgemeinen mit Qualitätseinbußen einher. Wir testeten das Programm mit hochwertigen Kopfhörern. Bei moderaten Verstärkungseinstellungen – wir reden hier vom Bereich zwischen 10 und 30 % – war ein Lautstärkegewinn bemerkbar, während die zusätzliche Verzerrung akzeptabel blieb. Wer probeweise ganz nach rechts schiebt, sollte mit einigen Minuten Tinnitus rechnen: der Ton wird unangenehm laut, klingt aber elendig.

Immerhin ist anzumerken, dass sich das Programm nicht wesentlich auf die Auslastung des Prozessors des Telefons auswirkt. Lästige Werbung fiel uns während des Tests nicht auf.

Ärgerlich ist, dass der Play-Knopf nur wenige Media Player (die man zum Testen ja benötigt) unterstützt. Es wäre toll gewesen, hätte der Entwickler an dieser Stelle eine Vorschaufunktion integriert, die ein beliebiges Musikstück abspielt.

Fazit

Speaker Booster Pro ist ein kleines simples Programm, das hält, was es verspricht. Wenn ein Telefon zu leise ist, bekommst du mit dieser App mehr Umpff! – fünf Sterne und ein Must have für alle, deren Gehör langsam versagt.