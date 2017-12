Weihnachtsgeschenke fÃ¼r Technik-Fans

Weihnachtsgeschenke für Technik-Fans Sponsored Post

Über 25 Prozent aller Weihnachtsgeschenke werden nach den Festtagen umgetauscht oder weiterverkauft. Mit unseren drei Geschenk-Tipps wird dir das nicht passieren.

Du suchst noch Ideen für Weihnachtsgeschenke an die Technik-Fans unter deinen Freunden und Familienangehörigen? Wir hätten da ein paar Vorschläge …

Smartphone Huawei Mate10 Lite

Beispielsweise das Smartphone „Huawei Mate10 Lite“ (369,95 Euro). Dieses Gerät hat trotz eines vergleichsweise günstigen Preises einiges zu bieten: Auffällig sind neben dem großen Bildschirm (5,9 Zoll) mit den schmalen Rändern vor allem die Ausstattung mit jeweils zwei Kameras auf der Vorder- und auf der Rückseite. Diese Doppelkameras ermöglichen das nachträgliche Verändern der Tiefenschärfe.

Der Achtkernprozessor Kirin 659 sorgt zusammen mit dem 64 GB umfassenden Arbeitsspeicher für ein hohes Tempo. Der ohnehin schon große Massenspeicher von 64 GB lässt sich erweitern durch eine MicroSD-Karte (mit einer Kapazität von bis zu 128 GB).

Als Betriebssystem kommt Android 7.0 zum Einsatz, ergänzt durch die herstellereigene Bedienungsoberfläche EMUI 5.1.

Sofortbildkamera Instax mini 9

So praktisch es auch ist, Fotos mit dem Smartphone aufzunehmen, so willkommen ist doch oft auch die Möglichkeit, sofort ein Foto ausgedruckt in die Hand bekommen, das sich auch ohne digitale Hilfe betrachten, herumzeigen oder verschenken lässt.

Möglich wird das mit der Fujifilm-Sofortbildkamera „Instax mini 9“ (89,95 Euro), die Fotos mit einer Größe von 6,2 mal 4,6 Zentimetern erstellt.

Als Besonderheit bietet diese Kamera einen Selfie-Spiegel, der das Anfertigen von Selbstporträts erleichtert. Sowie eine aufsteckbare Linse, die es erlaubt, bis zu 35 Zentimeter an das Motiv heranzugehen.

Kameradrohne DJI Spark

Die Kameradrohne „DJI Spark“ (499 Euro) ist imstande, 12-Megapixel-Fotos und 1080P-Videos aufzunehmen.

Hindernisse kann die Spark selbstständig erkennen und umfliegen. Steuern lässt sich die Drohne wahlweise über eine Smartphone-App oder aber einfach durch Gesten mit der Hand.

Spezielle Flugmodi sorgen dafür, dass die Kamera automatisch Videos anfertigt, die beispielsweise zeigen, wie sie das aufzunehmende Objekt umkreist oder sich steil nach oben von ihm fortbewegt.

Dank der „ActiveTrack“-Funktion ist die Drohne zudem in der Lage, automatisch Fahrzeugen, Menschen und Tieren zu folgen.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h und die maximale Flugzeit mit einer Akkuladung 16 Minuten.

Die DJI Spark ist lediglich 14,3 mal 14,3 mal 5,5 Zentimeter groß und wiegt 300 Gramm – lässt sich also leicht transportieren.