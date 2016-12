Android Magazin Nr. 34 Redaktion

Druckfrisch am Kiosk: Die neueste Ausgabe von Android Magazin mit 116 Seiten Android-News, spannenden Reports, Technik-Tests und Tipps für den Alltag mit dem mobilen Betriebssystem.

Chatbots: Die Zukunft der Kommunikation

E-Mails an echte Menschen? Anrufe? Das ist bald Vergangenheit, den Chatbots gehört die Zukunft. Sie können über gewöhnliche Messenger-Apps angesprochen werden und plaudern aus, was sie über das Unternehmen oder die Institution wissen, von der sie angestellt sind. Ein kleinteiliges App-Sammelsurium der verschiedensten Firmen wird damit unnötig. „Hallo Deutsche Bahn, wann kommt heute der Zug aus Berlin in Karlsruhe an?“ Das ist ein wahrscheinliches Zukunftszenario. Hartmut Schumacher erklärt im Detail.

Android Magazin Awards – die besten Geräte des Jahres

Unser Chefredakteur Martin Reitbauer höchstselbst zeichnet auf sieben Seiten die besten Smartphones, Tablets, E-Reader und Gadgets des vergangen Jahres 2016 unter verschiedenen Gesichtspunkten aus. Außerdem testet er auf vier Seiten die neuen Pixel-Handys von Google.

Eindeutig Trend: die Doppelkamera

Wer glaubt, das im April vorgestellte Huawei P9 sei das erste Smartphone mit zwei Augen gewesen, irrt. Es war aber auch nicht das HTC One M8 aus dem Jahre 2014. Die Geschichte der „Zweiäugigen“ reicht weiter zurück, das Phänomen der Doppelkamera ist heute aber präsenter denn je zuvor. Woran liegt das? Und brauchen wir Dual-Linsen wirklich? Hartmut Schumacher beleuchtet Vergangenheit und Gegenwart der Technologie und mutmaßt über einen künftigen Standard.

VR: Das alles kann Virtual Reality

Virtual Reality ist in aller Munde, überall schießen die VR-Brillenmodelle aus dem Boden wie Pilze. Aber wozu eigentlich? Was lässt sich mit VR anstellen? Welche Angebote gibt es bereits heute und welche wird es Zukunft geben. Peter Mußler zeigt Ihnen Anwendungsgebiete zwischen Live-Event-Übertragung und Virtual Porn.

Diese und viele andere Themen und Gerätetests finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe des Android Magazin.

