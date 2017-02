Android Magazin Nr. 35 Peter Mußler

Druckfrisch am Kiosk: Die neueste Ausgabe von Android Magazin mit 116 Seiten Android-News, spannenden Reports, Technik-Tests und Tipps für den Alltag mit dem mobilen Betriebssystem.

Leseprobe

Revolution aus China: Xiaomi Mi Mix

Viele Smartphones kommen aus China. Innovativ sind aber nicht alle davon, oft stammen wesentliche Impulse aus kalifornischen Entwicklungsbüros. Mit Star-Designer Philippe Starck konnte Hersteller Xiaomi aber einen visionären Kopf gewinnen, der sein neuestes Produkt mit Namen Mi Mix zu einer Speerspitze der Technik-Evolution machte: Die Front dieses Geräts besteht fast ausschließlich aus Display und versteckt sogar den Lautsprecher darunter. Darüber hinaus ist es aus Keramik gemacht und vereint die besten Innereien. Wir haben alles Wissenswerte zu diesem neuen Super-Phone zusammengetragen.

Von der Mine in die Tasche: eine Reise um den Globus

Wir alle haben Handys und Smartphones. Wo sie herkommen? Natürlich von Amazon und anderen Shops. Doch auch in deren Lagern fallen die Geräte nicht vom Himmel. Wir haben uns auf die Suche gemacht und erörtert, welche Teile der kleinen Multitalente woher kommen und was mit der Herstellung alles einhergeht. Zwischen Raubbau, Beinahe-Sklaverei und monopolisierter Produktion stießen wir dabei auf allerhand.

WLAN heute und morgen & Sprachsteuerung

Wir freuen uns immer, wenn ein Smartphone den Funkstandard WLAN ac beherrscht. Aber was heißt das eigentlich und wozu ist er gut? Dieser Artikel erklärt, was, sich hinter den Buchstaben verbirgt und vor allem auch, was die Zukunft die Zukunft der Drahtlosnetzwerke bringen wird. Dazu stellen wir die brandneue Hardware zu Amazons Assistenzsystem Alexa vor: Mit dem Echo und Echo Dot steuern Sie per Sprachbefehl Ihr Smarthome

Technik-Tests: OnePlus, Honor, Acer, Kodak & Huawei

In unseren Technik-Tests findet sich nicht nur das oben genannte Xiaomi, sondern noch viele weitere Geräte. Darunter endlich mal wieder ein leistungsfähiges Tablet, das Huawei Mediapad M3, starke, preiswerte Smartphones wie das OnePlus 3T oder das Honor 6X, ein Spezialgerät mit Namen Kodak Ektra und das äußerst interessante, wenn auch nicht gerade billige Asus Zenfone 3 Deluxe mit Laserlineal. Die Bewertung weiterer Geräte findet sich ebenfalls in dieser Ausgabe.

