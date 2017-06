Android Magazin Nr. 37

Druckfrisch am Kiosk: Die neueste Ausgabe von Android Magazin mit 116 Seiten Android-News, spannenden Reports, Technik-Tests und Tipps für den Alltag mit dem mobilen Betriebssystem.

DIE NEUEN SIND DA!

Zwei Themenkomplexe dominieren diese Ausgabe des Android Magazins: Neue Smartphones und unser großer Praxis-Teil. Rechtzeitig in der Woche vor dem Redaktionsschluss trudelten die neuen Modelle der großen Hersteller bei uns ein, also das LG G6, die beiden Galaxy S8-Modelle und das Sony Xperia XZ Premium, das wir sogar als einer der ersten Medienvertreter auf Herz und Nieren testen durften. Das uns für unsere Leser kein Weg zu weit ist, zeigt, dass wir das HTC U11 sogar aus Taiwan abgeholt haben. Wie es dort so war, lesen Sie in einem großen Reisebericht über den Inselstaat, samt Besuch in den heiligen Hallen von HTC.

Die zweite große Rubrik dieser Ausgabe ist den Ratgebern gewidmet. Wir zeigen unter anderem, wie Sie das Display Ihres Smartphones in Eigenregie tauschen können, erklären, wie der Akku des Smartphones länger hält und haben außerdem die wichtigsten Tipps und Tricks zu Google Maps und der neuen Samsung-Oberfläche gesammelt. Außerdem haben wir die Gegenwart und Zukunft der verschiedenen Speichertechnologien unter die Lupe genommen, Android-Funktionen gesucht, die Sie bestimmt noch nicht alle kennen und erforscht, wie sicher Fingerprintsensoren tatsächlich sind. Abgerundet wird das Magazin mit unseren App-Tests, News und Quick-Tipps für alle Lebenslagen.

