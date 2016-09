iPhone Magazin Nr. 1

Es gibt ja weniges, dessen man sich dieser Tage noch sicher sein kann – aber im September wird in San Francisco das neue iPhone vorgestellt, ob es nun hagelt, stürmt oder schneit (was im dürren Kalifornien wohl ähnlich wahrscheinlich ist wie ein Meteoriteneinschlag im Auditorium). Nicht zufällig ist daher der Erscheinungstermin unseres neuen Magazins „iPhone“ gewählt.

In diesem Heft lesen Sie alles zum neuen iPhone 7 und 7 Plus, ob über die umfangreichen Hardware-Neuerungen oder die nützlichen Funktionen des neuen Betriebssystems iOS 10. Auch zur neuen, wasserdichten Apple Watch Series 2 mit GPS-Funktion erfahren Sie viel Wissenswertes.

Sind Sie mit Ihrem bestehenden iPhone zufrieden, wollen aber mehr rausholen? Dann finden Sie weiter hinten im Heft eine umfangreichen Teil mit Tipps und Tricks für den Handy-Alltag, von Tipps für Smartphone-Fotografen über Anleitungen zur einfacheren Verwaltung Ihrer Logins und Passwörter bis hin zur Einrichtung von digitalem Einbruchsschutz mit iPhone-Anbindung. Und weil Technik ja vor allem auch Spaß machen soll, stellen wir auf etlichen Seiten die interessantesten elektronischen Gadgets vor.

Als Bonus legt die Redaktion eine 52 Seiten starke Beilage zum Thema Smart Home drauf – jede Menge Technik für das vernetzte Zuhause, die vielfach auch mit dem iPhone kommuniziert.

Das sind die Spezialthemen dieser Ausgabe:

iPhone 7 im Test – Großes Special

iPhone 7 Plus – Riesen-Bildschirm + superstarke Doppeökamera

Apple Airpods – Die Zukunft des Kopfhörers

iOS 10 – Tipps & Tricks zur neuen iPhone-Software

Apple Watch 2 – Jetzt wasserdicht und mit GPS-Funktionen!

Geheime Tipps & Tricks – So holen Sie das meiste aus Ihrem iPone raus.

Apple Homekit – Vernetzen Sie Ihr Zuhause mit dem iPhone

Die besten Gagets – Technik-Spielereien die Spaß machn

Pokemon Go Guide



