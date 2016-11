Jetzt am Kiosk: SMARTPHONE 14 Redaktion

Ab heute im Zeitschriftenhandel: Ausgabe 13 von SMARTPHONE – dem Kaufberatungs- und Ratgeber-Magazin.

Die wichtigsten Themen in dieser Ausgabe: Auf insgesamt 48 Seiten mit Tests, Ranglisten und Spezialvergleichen lassen wir in dieser Ausgabe von SMARTPHONE die besten Geräte der vergangenen zwölf Monate Revue passieren. Für die nächsten Monate erwarten wir kaum größere Neuvorstellungen – wenn Sie derzeit also planen, ein Smartphone zu kaufen, halten Sie die ultimative Kaufberatung in Händen.

Ganz oben auf der Wunschliste vieler Konsumenten stehen Produkte von Apple oder Google. Apple hat im Herbst seine beiden neuen iPhones vorgestellt und Google erst vor wenigen Wochen eine richtige Hardware-Offensive gestartet: Die Smartphones „Pixel“ und „Pixel XL“ sind die ersten Handys, die zu 100% von Google produziert werden (auch wenn HTC die Fertigung übernimmt). Aber Smartphones sind nur ein Teil dessen, was die zwei kalifornischen IT-Giganten im Programm haben. Laptops, Tablets, Cloud-Dienste, App-Plattformen, Kartendienste: Wir zeigen, welcher der beiden jeweils die Nase vorne hat.

Ein dritter großer Hersteller, Samsung, leckt gerade seine Wunden nach dem größten Produktrückruf der letzten Jahre. Über 100 Exemplare des Galaxy Note 7 waren wegen kaputter Akkus in Brand geraten. Lesen Sie im Heft, wie gefährlich die Energiespeicher in Smartphones wirklich sind.

