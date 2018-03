WhatsApp 1/2018

Druckfrisch am Kiosk: Die neueste Ausgabe von WhatsApp mit 100 Seiten WhatsApp-News, spannenden Reports und Tipps.

Leseprobe

Vor Kurzem vermeldete WhatsApp stolz, dass nun bereits 1,5 Milliarden Menschen den Messenger nutzen – pro Monat wohlgemerkt. Eine andere beeindruckende Zahl: 60 Milliarden – so viel Nachrichten werden verschickt – pro Tag allerdings, und nicht pro Monat. Im Monat sind es dann schon 1,8 Billionen. Da scheint die Zahl der bestehenden WhatsApp-Gruppen mit 1 Milliarde fast schon lächerlich gering. Der Vater dieses Erfolgs ist die einfache Möglichkeit, fast alles blitzschnell jemanden schicken zu können, sei es Text, Emojis oder Dateien.

Das alles geht uns wie selbstverständlich von der Hand, doch der Messenger kann mit vielen zusätzlichen Features aufwarten. Nicht alle davon sind bekannt oder wir wissen nicht, wie sie anzuwenden sind. Wir zeigen Ihnen etwa, wie Sie die neue WhatsApp-Sprache entschlüsseln, was Mann oder Frau beim Chat eigentlich so meint, aber auch wie alles begann und was uns noch erwartet.

Auch der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Also lassen Sie sich von den WhatsApp-Wortspielen animieren oder lachen Sie über die bekanntesten WhatsApp-Fails. Sie können sich aber auch als Künstler betätigen, indem Sie mit Emojis Kunstwerke hervorzaubern.

Neben den vielen Tipps zeigen wir aber auch noch, was WhatsApp Business alles kann und wie Sie Nachrichten sprechen, anstelle sie zu tippen.

Jetzt am Kiosk und Online

Wie immer finden Sie das WhatsApp Magazin auch bei uns im Online-Shop und am Kiosk.