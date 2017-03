Mit dem Smartphone die mÃ¤nnliche Fruchtbarkeit testen

Mit dem Smartphone die männliche Fruchtbarkeit testen Samuel Grösch

Die technische Entwicklung der letzten Jahre in der Medizin ist beachtlich, mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, an dem selbst Verbraucher zu Hause aussagekräftige Tests und Analysen durchführen können – mit dem täglichen Begleiter, dem Smartphone. Das stellen zur Zeit amerikanische Forscher unter Beweis, die mit einer App und passendem Zubehör für’s Smartphone eine verlässliche Analyse zur Spermaqualität geben können.

Der Gang zum klassischen Arzt sei bei vielen Männern eine große Hürde, die man mit dem Test durch das eigene Smartphone abbauen möchte. Ziel ist es den Test ebenso günstig zu machen, wie der bereits bekannte Schwangerschaftstest. Die Materialkosten für das Zubehörteil und den notwendigen Chip belaufen sich wohl nur auf etwa vier Euro, was tatsächlich geringe Testkosten bedeutet.

Das Team um die Forscher testet die Proben anhand der Smartphonekamera und vergleicht das Testbild mit vielen gespeicherten Analysen. Durch Vergleiche lassen sich so Aussagen mit einer Genauigkeit von ca. 98 Prozent treffen.

Wann die interessante Neuerung auf dem Massenmarkt ankommen wird ist noch nicht abzuschätzen.

Quelle: medicalxpress