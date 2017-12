AirKey: das Smartphone als TÃ¼rschlÃ¼ssel

AirKey: das Smartphone als Türschlüssel Sponsored Post

Das elektronische Schließsystem „AirKey“ erhält etliche neue Funktionen – unter anderem die Kompatibilität zu iPhones.

Das Schließsystem „AirKey“ des österreichischen Herstellers EVVA erlaubt es dir, Türen (beispielsweise Haus- oder Wohnungstüren) aufzuschließen, einfach indem du dein Smartphone an das Schloss hältst. Die Voraussetzung dafür: Du baust einen „AirKey“-Schließzylinder (ab etwa 390 Euro) in die Tür ein – was sich innerhalb weniger Minuten erledigen lässt. (Hier unsere Montage-Story in zehn Bildern.)

Statt eines Smartphones kannst du zum Öffnen der Tür auch spezielle Schlüsselkarten oder Schlüsselanhänger verwenden. Die Online-Verwaltung des Schließsystems ermöglicht es dir unter anderem, Protokolle über die Nutzung der Schlösser abzurufen und festzulegen, wer wann welche Türen öffnen darf. Diese Protokollierung geht mit der EU-Datenschutzgrundverordnung konform.

iPhone-Unterstützung

Vor wenigen Tagen ist eine neue Version des Schließsystems erschienen. Die wichtigste hinzugekommene Funktion: die Unterstützung von iPhones. Bislang verwendete das System ausschließlich den NFC-Standard zur Kommunikation zwischen Smartphone und elektronischem Schloss. Die Nutzung dieses Standards ist allerdings lediglich auf Android-Smartphones möglich, nicht jedoch auf iPhones. Nun aber unterstützt das Schließsystem zusätzlich den Standard Bluetooth Low Energy (BLE) – und verträgt sich dadurch auch mit iPhones.

Schlüssel digital verschicken

Die zweite große Neuerung: die „Send a Key“-Funktion, die es erlaubt, eine Zutrittsberechtigung online an ein beliebiges Smartphone zu schicken, um dieses Smartphone in einen Schlüssel für ein bestimmtes Schloss zu verwandeln.

„Die berechtigte Person erhält eine SMS und hat einen digitalen Schlüsselmoment. Sie kann einfach und sicher mittels End-to-end-Verschlüsselung eintreten. Das ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität“, erläutert Hanspeter Seiss, AirKey-Produktmanager bei EVVA.

Der Weg zur Tür

Ebenfalls neu: eine Geo-Tagging-Funktion. Sie ermöglicht es dem Smartphone, in Erfahrung zu bringen, wo genau sich eine bestimmte Tür befindet, und dem Anwender dann den rechten Weg zu weisen. „Das ist besonders nützlich, wenn Personen temporär Zutritt erhalten und sich erst zurechtfinden müssen“, so Hanspeter Seiss.

Hier weitere Informationen über das „AirKey“-Schließsystem: EVVA Sicherheitstechnologie GmbH