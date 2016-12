Android-7-Updates fÃ¼r Smartphones von Samsung, Sony und Huawei

Android-7-Updates für Smartphones von Samsung, Sony und Huawei Hartmut Schumacher

Immer mehr Smartphones erhalten Updates auf Android 7 – teilweise aber erst in Form von Betaversionen.



Auch interessant: Samsung bringt Android-7-Beta für Galaxy S7 und S7 Edge

Samsung hat eine neue Betaversion von Android 7 (Nougat) veröffentlicht – im Rahmen des „Galaxy Beta Program“, für Besitzer der Smartphone-Modelle Galaxy S7 (siehe Bild) und Galaxy S7 Edge in den USA, in Großbritannien, in Südkorea und in China. Zu den Neuerungen dieser Version gehören die Einbindung der „Samsung Note“-App, Stabilitätsverbesserungen und der Sicherheits-Patch von Dezember.

Auch „Concept for Android“, das Betaprogramm von Sony, kann mit einer neuen Version aufwarten: Xperia-X-Modelle der deutschen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica/O2 kommen dadurch unter anderem in den Genuss von VoLTE (Voice over LTE), einer weniger absturzfreudigen Kamera-App sowie des Sicherheits-Patchs von November.

Huawei ist ebenfalls nicht untätig in Bezug auf Android Nougat: Das Unternehmen hat Updates für seine Smartphones P9 und Mate 8 veröffentlicht – allerdings bislang nur in China.

Quellen: SamMobile, Samsung, XperiaBlog, TheAndroidSoul