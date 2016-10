Android 7, aber kein Pixel-Phone? So kommst du trotzdem an Google Assistant Heiko Bauer

Der auf künstlicher Intelligenz basierende Super-Assistent bleibt vorerst den neuen Geräten von Google vorbehalten. Mit einem Trick bekommst du ihn jedoch auch auf andere Handys mit Android Nougat.

Voraussetzung ist ein Smartphone mit Android 7.0 oder höher und die neueste Google-App. Für den Tweak gibt es zwei Möglichkeiten:

Methode 1

Für diesen Vorgang benötigst du Rootzugriff.

Du navigierst mit einem Dateimanager wie ES File Explorer oder Total Commander in das Systemhauptverzeichnis und darin in den Ordner »System«. Dort findest du die Datei »Build.prop«. Diese musst du in einem Editor öffnen und folgende Zeilen hinzufügen bzw. abändern:

ro.product.model=Pixel XL

ro.opa.eligible_device=true

Methode 2

Lade diese drei Dateien herunter und flashe sie nach der dort stehenden Anleitung auf das Gerät. Damit wir der Eintrag in der Build.prop automatisch gesetzt.

Diese Variante funktioniert auch ohne Rootzugriff, aber auf dem Smartphone muss zumindest ein Custom Recovery installiert sein.

In beiden Fällen musst du hinterher den Cache der Google-App löschen und dein Smartphone neu starten.

Beachte allerdings, dass der Trick dem Betriebssystem vorspiegelt, es handle sich um ein Pixel-Gerät, was bei anderen Apps zu Problemen führen kann. Außerdem ist es nicht nunwahrscheinlich, dass Google diese Lücke beim nächsten Update wieder schließt.

Quelle: XDA-Developers