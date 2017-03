Android 8.0 „O“: Was wir bis jetzt wissen Heiko Bauer

Im Mai findet wieder die alljährliche Entwicklerkonferenz Google I/O statt. Ein großes Thema wird natürlich die nächste Android-Version „O“ sein.

Obwohl noch nicht einmal drei Prozent aller Smartphones mit Android 7 Nougat ausgestattet sind, wird schon fleißig spekuliert, was uns die nächste Version von Googles Betriebssystem bringen wird. Erste Hinweise wird der Technologieriese wohl wie üblich auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz Google I/O geben. Der Blog Computerworld hat in seinem „IT Blogwatch“ im Vorfeld ein paar Gerüchte zusammengetragen.

Superassistent

Google arbeitet seit Längerem an smarten Assistenzfunktionen, die den Nutzer selbstständig und kontextabhängig unterstützen. Eine davon könnte „Copy Less“ sein: Wenn Sie etwas in einer App gelesen haben und hinterher beim Schreiben einer Nachricht feststellen, dass Sie ein Detail von dort übernehmen wollen, müssen Sie normalerweise die App wechseln, kopieren, zurückwechseln und einfügen. Copy Less macht während des Tippens Voraussagen, was als Nächstes kommen könnte, und bezieht dabei Inhalte aus zuvor genutzten Apps ein.

Adressen direkt in Maps öffnen

Ein weiteres vermutetes Feature ist das automatische Öffnen von Google Maps nach dem Antippen einer Adresse und das Anzeigen derselben. Ob die Funktion allerdings auch aus Drittanbieter-Apps heraus verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Gesten-Start für Apps

Die dritte mögliche Neuheit ist das Starten von Apps per Fingergeste. Das Feature ist nicht wirklich neu, denn diverse Hersteller haben derartiges bereits in Ihre Smartphones integriert. Nun würde es aber allen Android-Nutzern zur Verfügung stehen.

Quelle: Computerworld