App-Review: Sportwetten-App

Lange Zeit hatten Sportwetten den Ruf, nur etwas für ältere Herren zu sein, die in verruchten Wettlokalen einsam auf auf Bildschirme starren. Dank des Internets sind Sportwetten bequemer und cooler geworden und eine Zielgruppe für Sportwetten erschlossen. Mobile Apps erlauben es beispielsweise, die aktuellen Wettquoten für Bundesliga-Begegnungen zu verfolgen, während man sich gleichzeitig beim Kneipenabend mit Freunden vergnügt. Die App von Sportingbet.de überzeugt unter den Sportwetten-Apps in Sachen Sicherheit und Bedienfreundlichkeit.

Vorteile gegenüber mobilen Webseiten

Statt sich eine App auf das Handy zu laden, gibt es die Möglichkeit normal im Browser nach dem Wettanbieter zu suchen und seinen Einsatz abzugeben. Ein Nachteil ist jedoch, dass die Browsersuche im mobilen Netz oft länger dauert und zudem durch das erneute Aufrufen umständlicher ist. Mit einer App kann hingegen schnell und unkompliziert auf die gewünschte Wette zugegriffen werden. Die Sportwetten-App von Sportingbets bietet außerdem den Vorteil, dass das Wetterlebnis personalisiert werden kann. Die App kann auf die persönlichen Interessen und Wünsche zugeschnitten werden und passt sich daraufhin automatisch an. Mithilfe von Filtern können sich beispielsweise nur Livewetten oder Wetten, die in Kürze stattfinden, angezeigt werden lassen. Eine weitere Funktion gibt die Möglichkeit sich für die Quoten, die auf dem eigenen Tippschein erscheinen sollen, zu entscheiden. Dabei muss auf kein Event verzichtet werden: rund um die Uhr kann von jedem Ort eine Wette abgegeben werden und auch die Auswahl der mit insgesamt 30 verschiedenen Sportarten kann als sehr gut bezeichnet werden. Obwohl Fußball die bedeutendste Rolle einnimmt, können auch auf andere Sportarten wie Feldhockey, Wasserball oder Beachvolleyball gesetzt werden.

iOS und Android

Für iOS-Nutzer besteht die Möglichkeit, sich die Software ganz einfach im App-Store runterzuladen. Ist in der Suchmaske „Sportingbet Sportwetten“ eingegeben, kann die App direkt auf dem iPhone oder iPad heruntergeladen werden. Bereits nach wenigen Augenblicken steht das umfassende Angebot zur Nutzung zur Verfügung. Alternativ kann der kostenlose Download auch über die normale Webseite des Anbieters stattfinden.

Für Besitzer von Google- oder Android-Geräten steht das unkomplizierte Runterladen über den App-Store leider nicht zur Verfügung. Hier muss auf die Sportingbet.de-Webseite zurückgegriffen werden. Dort kann die App vom Hauptmenü heruntergeladen und installiert werden.

So funktioniert die App

Ist die App heruntergeladen, muss nur noch ein Konto erstellt werden, bevor das Wetterlebnis losgehen kann. Zusätzlich zur kostenlosen Registrierung vergibt Sportingbet.de einen Bonus von 150 Euro plus 30 Euro in Gratiswetten. Dieser wird jedoch nur gutgeschrieben, wenn die erste Mindesteinzahlung am gleichen Tag der Wettkonto-Eröffnung durchgeführt wird. Der Betrag wird dann innerhalb von 48 Stunden auf das Konto überwiesen.

Für die Einzahlungen stehen den Tippern verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, die mit einer SSL-Verschlüsselung geschützt werden. Über PayPal, Mastercard und Visa, Maestro, Neteller, Moneybookers oder Banküberweisung kann der Mindesteinzahlungsbetrag getätigt werden. Das Geld ist dann in den meisten Fällen nach kürzester Zeit auf dem Konto aktiv und kann verwendet werden. Beachtet werden sollte jedoch, dass die Auszahlungen jeweils über die gleiche Methode erfolgt, die für die Einzahlung genutzt wurde.

Die Sportwetten-App von Sportingbet.de bietet zusammenfassend eine gute Alternative zum Angebot auf der regulären Webseite.