Diese geleakten Features kÃ¶nnten in Android 8 enthalten sein

Diese geleakten Features könnten in Android 8 enthalten sein

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder auf Hochtouren. Heute auf der Speisekarte: Android 8. Offenkundig sind wieder ein paar Informationen zum Vorschein gekommen, die andeuten, worauf sich Android-Nutzer diesmal freuen können (so sie denn ein Update auf ihrem Gerät erhalten).

Drei maßgebliche Neuerungen

Bekannt wurden vor allen Dingen drei Neuerungen, welche die Nutzung deutlich vereinfachen sollen. Das „Copy Less“-Feature kopiert aus einem längeren Text automatisch die wesentlichen Informationen heraus. Das soll dabei helfen, ellenlange Nachrichten potentieller Laberbacken auf das Wesentliche zu reduzieren. Dann soll es außerdem die Möglichkeit geben, eine in einer Nachricht angegebene Adresse direkt anzutippen, um so direkt an Google Maps weitergeleitet zu werden. Darüber hinaus sollen Handgesten, die in vielen Geräten ohnehin schon implementiert sind, besser unterstützt werden.

Wir rechnen natürlich damit, dass mit der neuen Android-Version noch sehr viel mehr folgt. Auch der Begriff „Google Assistant“ fällt auffallend häufig. Daneben wird der Versionsname „Oreo“ bereits auch aus dem Hause Google direkt kolportiert. Wir dürfen also weiter gespannt warten, was da noch alles kommen mag.

