Google Maps: Bald mit neuer Funktion zum Teilen des Standorts? Johannes Gehrling

Der Kartendienst des Suchmaschinen-Pioniers gehört für unzählige Menschen rund um den Globus zum Alltag – bald könnten sich diese zahlreichen Nutzer untereinander noch besser vernetzen.

Wie Ausdroid herausfand, testet Google in einer internen Version gerade ein „friends“-Feature: Damit soll es möglich sein, den aktuellen Standort mit ausgewählten Freunden zu teilen – wer zu dieser auserkorenen Liste gehört, entscheidet jeder Nutzer selbst. Zudem fanden die Kollegen die Möglichkeit, Navigationsdaten zu teilen.

Weiter testen die Mountain Viewer anscheinend eine Funktion, mit der die App den Nutzer fragen kann, ob eine schnellere Route gesucht werden soll – ein simples „ja“ oder „nein“ per Sprachsteuerung reicht als Antwort aus. Zu guter letzt sollen außerdem neue Offline-Funktionen in der Testphase sein.

Es sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, dass all diese Neuerungen auch wieder gecancelt werden können – es gibt also keine Garantie, dass sie den Sprung von der Test-Version in die finale, öffentliche App schaffen.

Quelle: Android Authority