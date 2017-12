Google Maps sagt uns demnÃ¤chst, wann es Zeit ist, den Bus oder Zug zu verlassen

Demnächst kommt ein Google Maps-Update, das für Bahn- und Busreisende von Bedeutung sein könnte – aber eher für Touristen, weniger für Pendler.

Maps versorgt uns nun während eines Fußweges bzw. einer Zug- oder Busfahrt mit Echtzeitinformationen, berichtet TechCrunch. Dort geht man davon aus, dass uns Google mit diesem Update dann auch mitteilen wird, an welcher Haltestelle wir aussteigen müssen. Das geht soweit, dass wir möglicherweise auch erfahren, auf welcher Seite sich der Ausstieg befindet.

Und wir erhalten diese Infos nicht nur in der Google Maps-App, sondern auch am Sperrbildschirm. Noch ist dieses Feature in keiner öffentlichen Beta zu sehen. Wir gehen aber davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir alle darauf Zugriff haben werden.

Quelle: TechCrunch