Google Maps: Update bringt Integration der Kalendertermine

Google verbindet die hauseigene Kartenanwendung Maps mit dem Google Kalender. Die Folge: K├╝nftig m├╝ssen Nutzer beider Anwendungen ihre Reisen nicht mehr selbst planen, vielmehr reicht es, wenn ein Termin mit einer Adresse hinterlegt ist. Google Maps k├╝mmert sich dann um den Rest.

Google Maps hat das Update bereits Ende September bekommen, wie immer dauert es aufgrund der Verteilung in Wellen aber ein wenig, bis alle Nutzer in den Genuss der neuen Funktionen gelangen. Die Funktionsweise ist schnell beschrieben: Nutzer, die das Update erfolgreich aufgespielt haben, sehen direkt in Google Maps kommende Termine – samt Adresse, sofern eingespeist. Man muss folglich also nicht mehr extra den Zielpunkt eingeben, vielmehr reicht es, einfach den gew├╝nschten Termin zu w├Ąhlen – und Google Maps k├╝mmert sich dann um die Navigation.

Maps wird entsprechend also noch enger mit den Bed├╝rfnissen des Nutzers verbunden, die einzelnen Anwendungen harmonieren untereinander. Wer Sorge wegen der Daten hat: Das Feature l├Ąsst sich nat├╝rlich auch deaktivieren. Wie viel das bringt, ist freilich eine andere Sache.

