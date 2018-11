Google Maps warnt kÃ¼nftig vor Blitzern und Unfallstellen

Ein User auf Reddit hat sie entdeckt: die Unfallbericht- und die Blitzerwarnfunktion.

Im Moment werden diese beiden Funktionen nur einem kleinen Nutzerkreis zur Verfügung stehen, aber Google wird alles daran setzen, dass sich dies im nächsten Jahr ändert. Dann können Anwender Berichte verfassen und andere Fahrzeuglenker bei Staus wegen Unfällen oder vor Blitzer warnen. Genaugenommen wird der Bericht an Google gesendet und wenn verlässlich viele User dies bestätigen, werden in Zukunft Blitzer rechtzeitig angekündigt, auch wenn dies in einigen Ländern verboten ist, etwa in Deutschland. In Österreich und der Schweiz sind sie hingegen erlaubt. Ob einb Verbot solcher Warn-Apps sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten. Immerhin weist auch die Polizei selbst immer wieder auf Warngeräte hin. Und kaum ein Autofahrer wird zumindest an diesen Stellen zu schnell fahren, was ja im Sinne der Gesetzgeber sein müsste – nicht nur das Abkassieren.

Die Unfallberichtsfunktion hingegen ist natürlich unbestritten sinnvoll und daher auch nirgends verboten.

