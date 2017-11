Groenewold New Media: App Entwicklung und Webshops nach MaÃŸ

Ihr habt DIE App-Idee oder wolltet schon immer einen Onlineshop aufmachen, habt aber bis dato nicht gewusst, wie ihr eure Ideen und Pläne realisieren sollt? Dann seid ihr bei Groenewold New Media genau richtig. Die 13 ausgebildeten Informatiker und Designer der im ostfriesischen Leer ansässigen App Agentur bieten euch von der App- und Shop-Entwicklung bis hin zur technischen Betreuung alles, was ihr für die Umsetzung und Wartung eurer Vorhaben braucht.

Beim ersten Betrachten der übersichtlichen Homepage der Agentur für App Entwicklung wird klar: Hier bekommt ihr sämtliche Dienstleistungen von ein und demselben Team.

„Ihre Vision und ihr Erfolg stehen im Mittelpunkt“

So steht euch die Mannschaft um Geschäftsführer und Inhaber Björn Groenewold in Sachen Planung, Entwicklung und Portierung von hybrid und nativ Apps für iOS, Android, Windows Phone und Blackberry sowie der Programmierung von Webshops auf Basis von Magneto, xtCommerce und Oxid sowie Suchmaschinenoptimierungen (SEO) von Anfang an zur Seite.

Zusätzlich bieten die erfahrenen Informatiker und Designer auch die Entwicklung von individueller Software, App Games und die technische Betreuung der Projekte an.

Ein weiterer Pluspunkt der in Weiß und Blau gehaltenen Webseite ist der informative Blog. Die sehr verständlich geschriebenen Beiträge informieren ausführlich über die Thematik der App Entwicklung, erklären Fachbegriffe wie native und hybrid Apps oder geben Tipps, was bei der erstmaligen Veröffentlichung einer Firmenwebseite oder bei der Eröffnung eines Onlineshops beachtet werden soll.

Ob das Unternehmen hält, was es auf seiner Homepage verspricht? Nach der Durchsicht der Referenzen und durchwegs positiven Rückmeldungen der Kunden muss diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet werden.

Fazit: Optimaler Dienstleister, informative Website

Das Unternehmen Groenewold New Media begleitet seine Kunden auf dem Weg von der Idee, über die Realisierung, bis hin zur anschließenden technischen Betreuung des fertigen Produktes. Die schlichte, übersichtliche Webseite gibt Aufschluss über das ausführliche Angebot und informiert zusätzlich über relevante Themen.