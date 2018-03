Mit der Remotr App die besten PC Spiele von unterwegs spielen

Immer mehr Menschen spielen digitale Spiele. Sei es wie früher an der Konsole oder dem Desktop PC zu Hause oder unterwegs auf dem Handheld. Neben den mobilen Games, die man über Handy oder Tablet zockt, sind besonders E-Sports Games, mit deren man digitale Wettkämpfe über das Internet gegen reelle Gegner ausübt, besonders beliebt.

Die App ist für alle gängigen Betriebssysteme erhältlich und lässt sich somit einfach und umsonst aus den verschiedenen App-Stores herunterladen. Lediglich eine einmalige Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort ist notwendig. Zudem müssen einige kleinere Einstellungen am heimischen PC vorgenommen werden, da die App über das Internet auf den Desktop PC oder Laptop zu Hause zugreift und die verschiedenen Spieletitel dann auf das mobile Device streamt. Neben einem Computer, der angeschaltet und mit dem Internet verbunden ist, braucht man also noch ein Handheld, auf das das gewünschte Spiel dann übertragen wird. Steuern lässt sich das Spiel über eine auf dem Bildschirm eingeblendete Tastatur. Für diejenigen, die auch von unterwegs aus viel Spielen wollen und keine Einbußen im Gameplay erleben möchten, ist es ratsam, Bluetooth Tastatur und Maus mit dem Handheld zu verbinden, da dadurch die Bedienbarkeit des Spiels deutlich erleichtert wird.

Die App wurde besonders aufgrund des boomenden E-Sports Marktes so beliebt. Während vor einigen Jahren E-Sports nur wenigen bekannt war, ist er heute im Mainstream angekommen. Millionen von Menschen zocken täglich die beliebten Titel und die besten unter ihnen sind inzwischen Vollzeitprofis. Sie werden von verschiedenen Firmen gesponsert und können bei den großen Turnieren Preisgelder von mehreren hunderttausend Euro gewinnen. Besonders in Asien sind die besten E-Sportler so bekannt, dass sie ähnlich wie Popstars verehrt, und auf der Straße erkannt werden.

Die Entwickler der App versprechen keine Einbußen in Grafik und Gameplay. Die meisten PC Spiele sind gleichermaßen spielbar. Egal ob Rollenspiele oder E-Sports Spiele, wie League of Legends und DOTA 2 – fast alle beliebten PC Spiele sind über die App streambar. Die App erfährt immer mehr Zuspruch, da diejenigen, die professionell E-Sports betreiben und diejenigen, die eine Karriere in dem Bereich anstreben, täglich über 10 Stunden mit dem Daddeln verbringen. Diese können nun auch von unterwegs aus ihre Wettkämpfe austragen.

Die App ist insgesamt gesehen sehr stimmig. Sie ist intuitiv bedienbar und es sind nicht viele Einstellungen notwendig, um sie zu nutzen. Lediglich die Werbeeinblendungen, aus denen sich die App finanziert, sind manchmal etwas nervig. Diese können allerdings für einen kleinen Unkostenbeitrag ausgeblendet werden.