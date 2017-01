Neu: direkt Ã¼ber Google Maps Uber-Taxis bestellen

Neu: direkt über Google Maps Uber-Taxis bestellen Johannes Gehrling

Ab sofort können wir einen Uber-Fahrer direkt bestellen, ohne die Google Maps-App verlassen zu müssen. Bislang konnte man sich vom Kartendienst nur anzeigen lassen, wie viel ein Uber-Taxi kostet.

Dadurch wird der ganze Bestellprozess vereinfacht, allerdings wird genaugenommen die Uber-App nun überflüssig. Bisher konnte man sich in Google-Maps nur den Preis der Fahrt anzeigen lassen, zur Abwicklung derselben wurde in der Folge die Uber-App gestartet. Nun aber können wir unsere Kontodaten direkt in der Maps-App speichern und einen Fahrer von dort aus bestellen.

Hier ein Video:

Dieses neue Feature wurde im Zuge der Neugestaltung des gesamten Bereichs für die Bestellung von Fahrdiensten integriert. Statt einer Liste mit Diensten und Preisen werden nun auf der normalen Karte die Taxis bzw. Fahrzeuge angezeigt, die in der Nähe sind.

Quelle: The Verge