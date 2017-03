Neu im Play Store: App-Deal der Woche Michael Derbort

Google hat in seinem Play Store ein neues Feature eingeführt, das die Kunden wohl von den Bezahl-Apps überzeugen möchte. Während in anderen Ländern von „Free App Of The Week“ die Rede ist, haben wir hierzulande den App-Deal der Woche. Der ist zwar nicht ganz kostenlos, aber ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.

Ganz unten

Das Feature kam ohne großes Brimborium über Nacht, erschließt sich zunächst den Freunden des endlosen Scrollens. In der App-Hauptseite ist es nämlich erforderlich, ganz weit nach unten zu scrollen, ehe in einem hervorgehobenen Kasten der „App-Deal der Woche“ erscheint. In dieser Woche gibt es die App „Water Time Gold: Wasser Zeit“ für 0,10 EUR statt 2,49 EUR.

Ob wir langfristig auch in den Genuss kostenloser Bezahl-Apps kommen, ist derzeit noch fraglich, zumal sich Google selbst in dieser Angelegenheit in eisiges Schweigen hüllt. Ein gelegentlicher Blick in diese Rubrik kann allerdings nicht schaden, finden wir.

Quelle: venturebeat.com