PokÃ©mon GO: Morgen gibt es neue Monster

Gute Nachrichten für alle Pokémon-Fans: Nächste Woche gibt es neue Monster für das AR-Spiel. Außerdem soll es neue Pokéstops geben. Das Update wird bereits morgen verteilt.

In Form eines Tweets wurde die Aufstockung bestätigt. Am 12.12 sollen die neuen Monster den Weg auf die Geräte finden, sofern man sie fängt, versteht sich. Welche Pokémon dazukommen, wurde allerdings nicht kommuniziert. Ab morgen wissen wir dahingehend dann mehr. Außerdem wurden zwei neue Partnerschaften angekündigt, unter anderem werden die Filialen einer US-amerikanischen Fitnesskette in Zukunft zu Pokéstops. Hierzulande wird sich allerdings vorerst wenig ändern, abgesehen von den neuen Monstern natürlich.

More Pokémon are coming to #PokemonGO! Stay tuned for details on 12/12, Trainers! pic.twitter.com/KOfScNpKdr — Pokémon (@Pokemon) 7. Dezember 2016

Quelle: Independent