Save.TV: Neue App bringt Videoaufnahme fÃ¼r die XBox

Seit Ende letzter Woche ist die XBox-App von Save.TV offiziell im Store der Spielkonsole erhältlich. Nutzer können damit Serien und Filme zu jeder Zeit aufzeichnen und für spätere Filmabende speichern. Das Angebot gibt es schon länger auch für Android-Geräte.

Wer am Abend also noch etwas vorhat, die Lieblingsserie aber nicht verpassen will, kann künftig einfach die XBox anwerfen. Mit der neuen Save.TV-App ist es ein Kinderspiel, Aufnahmepläne zu erstellen und die gewünschten Filme oder Folgen aufzunehmen. Dazu kommen einige nette Features, die das Angebot abrunden: So lassen sich im Videoarchiv alle Aufnahmen filtern, nach Kanälen, Serien oder Titel beispielsweise. Und: Der Nutzer bekommt immer die Highlights der eigenen Sammlung präsentiert.

Generell ist die Suchfunktion durchdacht: Das kombinatorische Filtern aus Genre, Sender und Datum führt den Nutzer schnellstmöglich zur gewünschten Aufnahme. Natürlich sind die Channels aber auch manuell auffindbar, wer sich unschlüssig ist, kann also gerne auch stöbern. Beim Abspielen wird dann stets die letzte Position gespeichert, Unterbrechungen sind also egal. Über den Controller der XBox lässt sich die Aufnahme außerdem einfach vor- und zurückspulen. Dank der optimierten Steuerung für Controller und Fernbedienung ist die Bedienung ohnehin ein Kinderspiel.

Die App ist ab sofort kostenlos im Store erhältlich. Android-Nutzer gelangen über das Widget unten zur Downloadseite, XBox-Nutzer öffnen einfach den Store auf der Konsole.