WhatsApp-App erhielt offenbar Tausende von gefakten 5-Sterne-Bewertungen

Die Bewertungen für WhatsApp seit dem Update mit dem neuen Status waren zum Großteil grottenschlecht. Doch seit rund einem Monat hat die App stark aufgeholt – auffällig stark.

Vor dem Update lag die durchschnittliche Bewertung bei 4,1. Die Welt schien mit der App zufrieden zu sein. Doch danach hagelte es 1-Sterne Bewertungen en masse. WhatsApp wurde für das Entfernen der alten Statusmeldung hart abgestraft. Im Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte März lag der Durchschnitt bei 3.4. das ist deutlich unter dem langjährigen Schnitt. Die letzte Februarwoche, also gleich nach dem Update brachte gar nur knapp über 2 im Schnitt.

In der aktuellen Woche (20.-24.3) hatten wir dann schon wieder 3,7 im Schnitt. Und seltsamerweise gibt es zahlreiche 5-Sterne-Bewertungen mit dem Keyword „Game“. In Summe einige Tausend. Was einige Kritiker veranlasst, zu behaupten, diese Bewertungen seien gefakt.

Auf AppAnnie kann man die Bewertungen für einen bleibigen Zeitraum abrufen. Und da fällt auf, dass viele 5-Sterne-Bewertungen im letzten Monat mit dem Kommentar „It is a game“ oder „Great game“ abgegeben wurden. Schon sehr komisch.