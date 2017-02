Whatsapp: Die neuen Smileys endlich auch auf Android Heiko Bauer

Nutzer von Geräten mit Apfel können sie bereits seit Wochen verwenden, nun kommen sie auch auf Android: die neuen Whatsapp-Smileys.

Für Teilnehmer am Betaprogramm des Messengers sind sie bereits verfügbar. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis alle Nutzer in den Genuss der zusätzlichen Emojis aus Unicode 9.0 kommen. Dazu gehören beispielsweise Symbole wie Cowboy, Clown, Baguette und für die Verbitterten unter uns das schwarze Herz. Für diejenigen, die sich ob der Beschränktheit ihrer Kommunikationspartner beschämt die Hand vors Gesicht halten wollen, gibt es jetzt auch „Facepalm“.