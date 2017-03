WhatsApp hat den alten Status zurÃ¼ck gebracht – so lÃ¤sst sich die neue Version schnell beziehen

WhatsApp hat den alten Status zurück gebracht – so lässt sich die neue Version schnell beziehen Michael Derbort

Mit dieser seltsamen Statusfunktion hat sich WhatsApp nicht gerade beliebt gemacht – sehr vorsichtig ausgedrückt. Erstaunlicherweise wurden die Kritiken der Nutzer auffallend schnell erhört. Der alte Status ist zurück – allerdings noch nicht für jeden. Wir erklären hier, wie sich nachhelfen lässt.

Aus Status wird Info

Von der neuen Statusmeldung möchten die Jungs von WhatsApp nicht abrücken. Na gut, das ist kein Problem. Wir müssen diesen Blödsinn ja nicht nutzen. Das, was früher „Status“ hieß und meist mit der Voreinstellung „Hi there! I am using WhatsApp“ leben musste, wird nun „Info“ genannt. Erreichbar ist die Funktion über die Profileinstellungen. Und noch eine gute Nachricht: Der alte Status ist erhalten geblieben. Es muss niemand wieder kreativ werden.

Nun kommt der Dämpfer: Auf einigen Smartphones ist die neue Version 2.17.107 bereits installiert, andere müssen noch ausharren, bis auch ihre Geräte dran sind. Ganz schlecht hat es die iOS-Nutzer erwischt: Die müssen sich noch ein Weilchen gedulden. Android-Nutzer können allerdings bereits jetzt nachhelfen. Der Trick ist nur, zu wissen, woher die Beta-Version 2.17.106 als APK zu bekommen ist. Wir wissen das, nämlich hier.

Wer also nicht abwarten möchte, der nutze den obenstehenden Link, um die APK herunterzuladen. Ein Mal auf dem Handy gespeichert, genügt es, ganz einfach die Datei im Dateimanager anzutippen, um sie zu installieren.

Quelle: Nashville Chatter