WhatsApp: Mit Gruppenanruf geht es nun Skype an den Kragen

WhatsApp hat die SMS erfolgreich verdrängt. Nun möchte der Messenger die Videotelefonie erobern.

Wann hast du die letzte SMS verschickt? Ist wahrscheinlich schon einige Tage her. Und die letzte WhatsApp-Nachricht? Vor wenigen Minuten. Wir schreiben keine Kurznachrichten mehr, wir chatten mit WhatsApp. Ist viel bequemer und installiert hat den Messenger auch fast jeder, den wir kennen.

Nun soll es laut einem Tweet von WABetaInfo dem Videotelefoniedienst Skype an den Kragen gehen. Nicht dass man mit WhatsApp nicht schon längst videotelefonieren könnte, aber was Gruppenanrufe betrifft hat eindeutig Skype die Nase vorne. Bis jetzt.

Gruppenanruffunktion entdeckt

In der WhatsApp beta für Android 2.18.39 wurde die neue Funktion entdeckt. Sie ermöglicht es, einem Video-Gruppenanruf drei weitere Kontakte hinzufügen, so dass in Summe vier Teilnehmer möglich sind. Das Hinzufügen weiterer Teilnehmer dürfte recht einfach über

Wann die neue Funktion für alle zugänglich sein wird, ist noch nicht sicher, aber angeblich wird es nicht mehr allzu lange dauern.

Quelle: WABetInfo