WhatsApp-Update: Alte Status-Funktion ist zurÃ¼ck

WhatsApp-Update: Alte Status-Funktion ist zurück lukas

WhatsApp brachte zuletzt einen überarbeiteten Status, welcher sehr an die Stories von Instagram, Snapchat und Co. erinnerte. Durch die massive Kritik der User musste nun eine Änderung her.

In der jüngsten Beta-Version können dauerhafte Statusmeldungen mitgeteilt werden. Wird selbst kein Status eingegeben, erscheint „Hey there! I am using WhatsApp“. Die Bearbeitung bleibt unverändert, ebenfalls lässt sich nur Text eingeben.

Wann die überarbeitete Version ausgerollt wird, bleibt offen – dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Für alle die nicht darauf warten können: Hier kann man sich als Beta-Tester eintragen.