Whatsapp verrÃ¤t anderen vielleicht bald per Tracking, wo Sie gerade sind

Whatsapp verrät anderen vielleicht bald per Tracking, wo Sie gerade sind Heiko Bauer

Eine Funktion namens „Live Location Tracking“ soll künftig den Standort von Teilnehmern an Gruppenchats in Echtzeit anzeigen können.

Auch interessant: Wegen Weitergabe der Daten an Facebook: WhatsApp wird in Deutschland verklagt

Wie „WABetaInfo“ auf Twitter berichtet, soll das Feature bereits Teil der aktuellen Beta-Version für iOS sein. So etwas könnte natürlich Vorteile haben, wenn es darum geht, sich an belebten Orten gegenseitig zu finden. Allerdings wird höchstwahrscheinlich nicht jeder gerne zu jeder Zeit live getrackt. Das wird aber auch nicht nötig sein, denn die Funktion muss offenbar von den einzelnen Nutzern erst in der Gruppeninfo aktiviert werden. Dort lässt es sich nur für ein paar Minuten oder dauerhaft freigeben. Unsere Datenschützer können sich also noch zurücklehnen.

Quelle: TechRadar