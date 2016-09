Bad Google: Donald Trump hat eine neue VerschwÃ¶rungstheorie

Bad Google: Donald Trump hat eine neue Verschwörungstheorie Heiko Bauer

Klarer Fall: Der Internetriese hat ein Komplott gegen den republikanischen Pr√§sidentschaftskandidaten geschmiedet. Davon ist zumindest Trump √ľberzeugt. Falls er die Wahl verliert, sollen wir doch wenigstens wissen, wer Schuld ist.

¬ĽGoogles Suchmaschine unterdr√ľckt schlechte Nachrichten √ľber Hillary Clinton¬ę, sagte Trump bei einer Versammlung in Wisconsin am Mittwoch. Die Google-hilft-Clinton-Story kursiert schon seit Juni, als auf der Webseite SourceFed ein Video auftauchte, in dem belegt werden sollte, dass die Autocomplete-Funktion Begriffe zugunsten der demokratischen Kandidatin ausgibt. Bisher hat Trump dazu lediglich gesagt, es w√§re eine Schande, wenn Google so etwas tun w√ľrde. Warum er sich nun entschieden hat, offiziell daran zu glauben, ist nicht ganz klar.

Falsch verstanden

Google erkl√§rte, der Autocomplete zugrundeliegende Algorithmus ber√ľcksichtige mehrere Faktoren, darunter die Popularit√§t einer Suchanfrage. Es favorisiere aber auf keinen Fall einzelne Personen oder Ereignisse. Gegenteilige Behauptungen beruhten auf einem Missverst√§ndnis dar√ľber, wie das System funktioniere.

Quelle: Huffington Post