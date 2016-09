Amazon: Herbst-Angebote bis 26. September bis zu 50% reduziert

Es darf wieder geshoppt werden. Natürlich zu besonders günstigen Konditionen. Und natürlich möchten wir damit nicht bis zum Cyber Monday warten.

Daher führt Amazon die Herbst-Angebote-Woche ein und reduziert Artikel um bis zu 50%. Da gibt es Angebote des Tages, Blitzangebote und weitere Angebote und Coupons. Alles bestellbar, solange wie angegeben bzw. der Vorrat reicht.

Mit Benachrichtigungsoption

Damit du dein Schnäppchen nicht verpasst, kannst du dich via Amazon-App über den Start eines bestimmten Angebots benachrichtigen lassen. Dazu musst du in der App auf „Benachrichtigungen“ tippen und die Option „Beobachte Angebote & Ihre Warteliste“ aktivieren. Dann tippst du auf der Angebotsseite auf „In Kürze“ und danach auf „Beobachten“.

Die Angebote lassen sich nach Kategorien filtern, so kannst du zum Beispiel rasch Angebote aus der Kategorie „Computer & Zubehör“ herausfiltern. Dabei findest du unter anderem Tablets, z.B. das Lenovo TAB 2 für 199,- statt 279 Euro. Genau diese bekommst du aber auch bei Cyberport oder Universal Versand sogar noch etwas unter 199 Euro. Man muss also schon genau prüfen, was hier ein echtes Schnäppchen ist. Dann aber kann man den einen oder anderen Euro sparen.

