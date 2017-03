Amazon mÃ¶chte bald auch Medikamente versenden

Amazon möchte bald auch Medikamente versenden Michael Derbort

Dass Amazon seine Marktmacht stetig ausbaut und erweitert, ist ja inzwischen ein alter Hut. Der neueste Streich: Auch Medikamente möchte der Riese bald versenden. Die Verhandlungen mit Online-Versendern, wie auch mit Apotheken vor Ort laufen bereits. Amazon hingegen hüllt sich, darauf befragt, in eisiges Schweigen.

Nicht ganz ohne Hürden

Glauben wir den Gerüchten, dann soll der neue Dienst bereits im Spätsommer 2017 starten. Amazon hat ja sein Warenangebot stetig erweitert, auch Lebensmittel können nun bestellt werden. Amazon-Prime-Kunden können, so sie denn in den ausgewählten Metropol-Regionen leben, die bestellte Ware noch am gleichen Tag erhalten.

Nun sollen Medikamente an der Reihe sein: Ein Kunde bestellt ein bestimmtes Präparat, das wird von einer ortsnahen Apotheke an einen (mehr oder weniger) ortsnahen Stützpunkt geliefert, Amazon selbst liefert die bestellte Ware dann aus. Das klingt nach einem riesigen Aufwand und genau das ist es dann auch. Alleine für die Abwicklung einer Bestellung rechnen Experten mit einem Zeitaufwand von durchschnittlich 45 Minuten. Hinzu kommen die Logistik-Kosten, die bereits jetzt viele Online-Apotheken ins Schwitzen bringen. Einige liebäugeln inzwischen mit der Einführung einer Service-Pauschale, um diese Kosten zu decken. Ein wirklicher Zugewinn dürfte das Medikamenten-Geschäft für Amazon daher nicht sein.

Vielmehr, so mutmaßen die Spezialisten, geht es Amazon nicht um den monetären Zuwachs, sondern eher um den Prestige-Gewinn. Böse Zungen behaupten gar, es gehe um den Ausbau der Monopolstellung des Konzerns.

Amazon selbst gibt sich, befragt nach derartigen Plänen, recht wortkarg, verweist lediglich darauf, dass der Konzern noch keine offizielle Mitteilung hierüber veröffentlicht habe.

Quelle: apotheke-adhoc.de